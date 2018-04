El exjugador del Real Madrid Xabi Alonso afirmó que se alegra de que Cristiano Ronaldo "por fin" haya conseguido un gol de 'chilena' como el que marcó el pasado miércoles en Turín frente al Juventus después "de haberlo intentado tantas veces".

"Lo ha intentado tantas veces que me alegro de que lo haya conseguido por fin y además de una manera tan espectacular. El que la sigue la consigue, así que se lo merece", comentó Alonso tras participar en una charla en el 'II Bilbao International Football Summit (BIFS'18)' que se celebró el jueves en la capital vizcaína.

Alonso cree que con el 0-3 logrado en Italia el equipo blanco "está muy, muy cerca" de las semifinales de la Liga de Campeones.



"No me lo esperaba, pero tampoco me sorprendió", apostilló, y se mostró también contento por el claro triunfo en la máxima competición europea de otro de sus exequipos, el Liverpool, frente al Manchester City (3-0): "Me sorprendió. Fue un partido precioso, con un ritmo impresionante y lo disfruté mucho". EFE