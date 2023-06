El Mundial Qatar 2022 significó alcanzar una meta para Lionel Messi: ser campeón del mundo. Argentina logró su tercera estrella y atrás quedó el amargo recuerdo del Mundial 2014, donde fue subcampeón. En territorio asiático, la historia cambió con la guía del astro argentino, quien fue capitán y pieza clave del equipo de Lionel Scaloni. En referencia a la última Copa del Mundo, Leo recordó cómo le afectó anímicamente y que estuvo cerca de dejar la Selección, si no conseguía el título.

“Llorar no, pero sí que sufrí muchísimo. Tuve momentos durísimos, pero siempre tenía el deseo de conseguir algo con la Selección. Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr. Si no era así, por lo menos lo quería intentar. No podía ser que haya ganado todo a nivel de clubes, individual y si no lo hacía con la Selección, era como que me hubiera faltado”, mencionó en entrevista con TV Pública.

Junto a la Selección argentina, Lionel Messi levantó la copa del mundo de Qatar 2022 (Foto: AFP)

Respecto a cómo afrontaron la cita, Messi apuntó que el grupo se encontraba muy unido y ello hizo más fácil la obtención del objetivo. Sin embargo, no ganar en Qatar, hubiese significado su retiro definitivo. La decisión pasaba más por un tema anímico.

“Durante todo el Mundial lo disfruté muchísimo, como no me había pasado anteriormente. Sabía que podía ser mi último Mundial y, si no hubiésemos sido campeones del mundo, yo ya no estaría más en la Selección. Hoy siéndolo, no puedo deja la Selección. Quiero disfrutar de todo esto. Hay confianza enorme en el grupo que teníamos”, agregó al respecto.





La decisión de jugar en Inter Miami

Messi habló también sobre su fichaje por Inter Miami: el argentino jugará la próxima temporada en la Major League Soccer (MLS), procedente de PSG. Lionel habló sobre cómo tomó su familia esta decisión y si estaba en los planes ir a Estados Unidos a mediados del 2023.

“La idea era otra al principio, estamos felices con la decisión que tomamos, preparados y con ganas de vivir el nuevo cambio. Fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba y lo que hacía”, mencionó en relación a su próximo destino futbolístico.





¿Cuándo será el debut de Messi con el Inter de Miami?

Ni bien se confirmó la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, para el juego del próximo 21 de julio a las 20:00 horas (Centro de México) contra Cruz Azul por la Leagues Cup los boletos se dispararon en precios y en reventa en Seat Geek puedes encontrarlos entre 230 y 1000 dólares. Además, se especula que el juego podría cambiar de sede, pues estaba programado para llevarse a cabo en el DRV PNK Stadium con aforo para 16 mil hinchas y moverse al Hard Rock Stadium, que tiene un alcance para 60 mil espectadores.

Con la confirmación de la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, los precios para ver al club se han incrementado notablemente y ahora los fanáticos del conjunto rosa deberán hacer un esfuerzo enorme para poder asistir a los partidos de su club.

21/07 vs. Cruz Azul de 29 a 329 dólares

26/08 vs. New York Red Bulls de 30 a 401 dólares

03/09 vs. Los Ángeles de 81 a 422 dólares





