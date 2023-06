Real Madrid hizo realidad uno de los fichajes más esperados en el mercado de pases de verano: Jude Bellingham. Hoy, en la presentación oficial, el futbolista inglés se encargó de avivar la pasión del hincha merengue, con altas expectativas para afrontar la temporada. Con 19 años de edad, es uno de los centrocampistas mejor valorados en el mundo. Procedente de Borussia Dortmund, el futbolista va por la experiencia más importante de su carrera.

“Es un placer estar aquí. Es el mayor club de la historia, no muchos tienen la oportunidad de jugar aquí. Estoy muy agradecido a los que me han traído hasta aquí para jugar en este equipo”, comenzó explicando el joven futbolista, quien es titular en la Selección de Inglaterra.

Respecto al monto que pagó Real Madrid por su fichaje (103 millones de euros), Bellingham aclaró que los temas económicos no son influencia y eligió al club por su importancia. Por esta razón, descartó el resto de ofertas que también le ofrecían proyectos.

“¿Otros equipos? El dinero no es tan importante, no pensé en ello. Nunca lo he hecho para elegir el equipo. Hablé con el Borussia Dortmund, me encantó lo que desprendía el Real Madrid, quería que fuese rápido. No es que los otros equipos fuesen malos, por supuesto que no, pero elegí al Madrid”, señaló sobre el incertidumbre que hubo en cuanto a su pase.

Jude Bellingham fue presentado en Real Madrid. (Foto: AFP)





El dorsal de Bellingham

Acostumbrado a usar el número 22, Bellingham portará el número ‘5′ en el Madrid. El dorsal es histórico: lo usó Zinedine Zidane. Ubicados casi en la misma posición, Jude mencionó que le gustaría “ampliar el legado del número”, tras lo hecho por el exfutbolista francés.

“Le doy las gracias a Jesús Vallejo (quien tenía este número), hemos hablado y no le ha importando. Es un tío estupendo. Estoy muy agradecido. Admiro mucho a Zidane, su legado en este club y con este número. Soy diferente. Es un número que me inspira. El ‘22′ ha sido mi número mucho tiempo, pero ahora llevaré el ‘5′. Ya veremos en el futuro”, mencionó el británico en rueda de prensa.





¿Cómo llega a Real Madrid?

Tras varias semanas de rumores, el centrocampista vestirá de blanco por las próximas seis temporadas, tal como ha anunciado el cuadro de LaLiga Santander en un comunicado de prensa. El ahora exjugador del Borussia Dortmund se mete a la lista de las contrataciones más caras en la historia del club con 103 millones de euros fijos más un 30% del traspaso en variables.

Bellingham, que cumplirá 20 años el próximo día 29, llegó al Borussia Dortmund en el verano de 2020 procedente de su club de origen, el Birmingham City. Desde el principio fue pieza importante en el conjunto germano y ya es un fijo en la selección nacional tras batir récords de precocidad en las categorías inferiores.





