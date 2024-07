Cristiano Ronaldo, una de las leyendas vivientes del fútbol mundial, se encuentra en el centro de una tormenta de críticas tras la eliminación de Portugal en la Eurocopa 2024, celebrada en Alemania. A sus 39 años, el delantero del Al-Nassr ha vivido un torneo difícil, finalizando su participación sin marcar ningún gol pese a haber disputado casi 500 minutos entre la fase de grupos, octavos y cuartos de final. La derrota a manos de Francia ha sido el detonante para que hinchas y expertos cuestionen la pertinencia de su titularidad indiscutible bajo la dirección de Roberto Martínez.

Uno de los críticos más destacados ha sido Daniel Riolo, periodista y analista de RMC Sports de Francia. Riolo no se contuvo al expresar su opinión sobre el desempeño de Cristiano Ronaldo y su impacto en el equipo portugués.

“Cristiano ha arruinado la competición de Portugal. Es un equipo que me gusta, con jugadores extraordinarios. Es increíble que desde 2016, cuando ganaron la Eurocopa, no haya tenido mejores resultados. Cristiano Ronaldo es una leyenda, pero hace años que corta la proyección de otros jugadores y no aporta nada. Contra Francia, Portugal ha jugado con 10”, reflexionó Riolo.

"No me gusta verle así, es una leyenda y le sigo adorando, pero ha impedido que Portugal avanzara en la Eurocopa y en la competición". Sus palabras resonaron en los medios y entre los hinchas, quienes comenzaron a cuestionar si Roberto Martínez había manejado adecuadamente la situación de 'CR7′ durante el torneo.





La gestión de Roberto Martínez





La figura de Roberto Martínez también ha sido puesta en entredicho por su manejo de Cristiano Ronaldo durante el torneo. Muchos creen que el técnico español no supo equilibrar la experiencia de Ronaldo con la necesidad de dar protagonismo a jugadores más jóvenes y en mejor forma.

“Roberto Martínez ha sido un buen entrenador, pero quizás no ha tomado las decisiones correctas en cuanto a la alineación y el uso de Cristiano. Es complicado manejar a una leyenda, pero a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien del equipo”, opinaron en el mismo medio de Daniel Riolo.

La eliminación de la Eurocopa y las críticas recibidas han puesto en duda el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional. Con casi 40 años, la pregunta inevitable es si seguirá vistiendo la camiseta de Portugal o si este será el final de su ilustre carrera internacional. ¿Llegará al Mundial 2026?





Los récords de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa





Cristiano Ronaldo, tras jugar contra Turquía en la fase de grupo, alcanzó las 7 asistencias en la historia de la Eurocopa, superando a Karel Poborsky, quien tenía el récord anterior con 6 pases gol. El reconocido estadístico MisterChip fue uno de los primeros en destacar este hito histórico, publicando en sus redes sociales: “RÉCORD HISTÓRICO. Cristiano Ronaldo (7) supera a Karel Poborsky (6) y ya es, EN SOLITARIO, el jugador con más asistencias en TODA la historia de la Eurocopa”.

No obstante, el récord de asistencias es solo una pieza más en la larga lista de logros de Ronaldo en la Euro. El estadista español también recordó otros impresionantes récords que el delantero posee en este prestigioso torneo:

Jugador con más goles en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más asistencias en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más partidos en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más minutos en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más tiros al palo en la historia de la Eurocopa.

Jugador más veces capitán en la historia de la Eurocopa.

Jugador con más victorias en la historia de la Eurocopa.

Jugador que ha marcado en más ediciones de la Eurocopa.

Jugador que ha disputado más ediciones de la Eurocopa.

