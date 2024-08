En la séptima fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, Uruguay enfrentará a Paraguay en el Estadio Centenario de Montevideo. La ‘Celeste’ llega tras un buen desempeño en la Copa América, donde terminó en tercer lugar y venció a Canadá en su último partido; sin embargo, contará con hasta cinco bajas por la sanción de Conmebol a los futbolistas que protagonizaron incidentes con hinchas colombianos en las semifinales del torneo continental. En contraste, la ‘Albirroja’ no logró avanzar más allá de la fase de grupos en el certamen celebrado en Estados Unidos y llega con muchas dudas en su equipo.

De la mano de Marcelo Bielsa, Uruguay ha venido mostrando un buen juego y, tras las primeras seis jornadas de las Eliminatorias, se encuentran en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos. Esto también lo trasladaron a la última Copa América, donde la ‘Celeste’ llegó hasta las semifinales, pero cayó por 1-0 ante Colombia y, en el duelo por el tercer lugar, derrotó al combinado canadiense que fue la sorpresa del campeonato.

No obstante, en Uruguay hay preocupación por el último fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol respecto a la pelea entre jugadores de Uruguay y la hinchada cafetera al final del partido por la Copa América 2024 que se jugó en el Bank of America Stadium, en la ciudad de Charlotte. La resolución no fue nada favorable para el conjunto charrúa, que ahora se enfrenta a una serie de ausencias que podrían complicar su desempeño en los próximos partidos.

Entre los sancionados, el delantero Darwin Núñez es quien recibe el castigo más severo: cinco duelos de suspensión. Otros tres futbolistas clave para la selección uruguaya recibieron tres encuentros de sanción cada uno: Mathias Olivera, Ronald Araújo y José María Giménez. Por su parte, Rodrigo Bentancur ha sido suspendido por cuatro compromisos. Además, la Conmebol también impuso multas económicas y acciones disciplinarias adicionales: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pellistri, aunque no fueron suspendidos, tendrán que pagar una multa de 5 000 dólares cada uno.

Por su parte, Paraguay no tuvo una buena participación en la última Copa América 2024 y quedó en el último lugar del Grupo D sin sumar puntos y con ocho goles en contra, esto tuvo como consecuente la salida del técnico Daniel Garnero y se confirmó la llegada del argentino Gustavo Alfaro al banquillo guaraní. En Eliminatorias, la ‘Albirroja’ tiene solo cinco puntos y se encuentra en el séptimo lugar, tras un solo triunfo, dos empate y tres derrotas en seis jornadas disputadas.

Uruguay y Paraguay se enfrentan por Eliminatorias 2026. (Foto: Difusión)

¿Cuándo y a qué hora juegan Uruguay vs. Paraguay por Eliminatorias 2026?

El partido entre las selecciones de Uruguay y Paraguay, en el marco de la fecha 7 de las Eliminatorias al Mundial 2026, se jugará el viernes 6 de septiembre de 2024. El duelo, en países como Argentina, Uruguay y Brasil, arranca a las 8 y 30 de la noche. En Perú, Colombia y Ecuador, el choque se podrá ver a partir de las 6 y 30 de la tarde. Mientras que en Chile, Paraguay y Venezuela, el choque de fecha FIFA va desde las 7:30 p.m. ¡No te lo pierdas!

PAÍS ¿A QUÉ HORA JUEGAN? Argentina 20:30 Brasil 20:30 Bolivia 19:30 Chile 19:30 Colombia 18:30 Ecuador 18:30 Perú 18:30 Paraguay 19:30 Uruguay 20:30 Venezuela 19:30

¿En qué canales TV ver Uruguay vs. Paraguay por Eliminatorias 2026?

El duelo entre Uruguay y Paraguay, a jugarse en el Estadio Centenario de Montevideo, será transmitido en territorio uruguayo por DSports (DIRECTV y DGO). En Paraguay se podrá ver por GEN y Hei. En Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y en su señal de streaming de Movistar Play. Asimismo, te recomendamos no buscarlo en Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? Argentina TV Pública, DSports (DIRECTV y DGO), Telefe Brasil SporTV, TV Globo Bolivia Tigo Sports, FBF Play Chile Paramount, Chilevisión, Mega, ESPN, Disney Plus Colombia Caracol, RCN Ecuador ECDF, Teleamazonas Perú Movistar Deportes Paraguay GEN, Hei Uruguay AUF TV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel Venezuela Inter, SimpleTV, Venevisión, Televen, TVes





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR