En la previa del partido entre el Real Madrid y Las Palmas, por la tercera fecha de LaLiga 2024-25, Carlo Ancelotti ha tomado la palabra para calmar las aguas en torno a la reciente falta de goles de Kylian Mbappé. En un club donde la presión y las expectativas siempre son altas, no ver al delantero estrella francés celebrar un tanto en dos semanas es un tema que ha empezado a generar preocupación entre los hinchas y la prensa. Sin embargo, el experimentado estratega italiano ha puesto paños fríos, reivindicando la importancia de la paciencia y el proceso en la búsqueda de la mejor versión del equipo.

‘Kiki’ llegó al Madrid con el cartel de ser uno de los mejores jugadores del mundo, con una reputación que viene con una carga de expectativas abrumadora. Tras un inicio fulgurante, las redes no han vuelto a sacudirse con su nombre en las últimas dos semanas, una sequía que para muchos es insignificante, pero que en la órbita madridista comienza a generar interrogantes.

Carlo Ancelotti salió en defensa de su estrella. “Está progresando muy bien. Cada día está mejor, ilusionado, motivado, con ganas de entrenar bien, muy humilde… Se está adaptando muy bien”, afirmó el italiano en la rueda de prensa. ‘Carletto’ no solo destacó la actitud de su dirigido, sino que también minimizó la relevancia de la falta de goles en el campeonato español: “No ha marcado en dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos. Ni nosotros ni él”.

El Madrid es un club acostumbrado a los grandes nombres y grandes actuaciones en el frente de ataque. El recuerdo de Cristiano Ronaldo y su insaciable hambre de gol aún está fresco en la memoria de muchos, y ahora el foco se centra en Mbappé, quien ha llegado con la misión de seguir esa estela de grandeza. Sin embargo, el DT no está dispuesto a caer en el juego de las comparaciones.

“Mbappé, Vinícius, Rodrygo… Tenemos muchos recursos en ataque. Han pasado solo tres partidos y hemos marcado seis goles sin estar en nuestra mejor versión. No va a haber problema de goles y nunca ha pasado”, aseguró Ancelotti, dejando claro que, aunque no haya marcado en los últimos encuentros, el equipo tiene la capacidad de anotar y generar peligro desde múltiples frentes.

Kylian Mbappé tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2029. (Foto: Getty Images)

La gestión de Ancelotti: adaptación y paciencia





El técnico también habló sobre la gestión del equipo en esta nueva temporada, comparando la situación actual con la llegada de Jude Bellingham el año pasado. El italiano enfatizó que cada temporada trae consigo un nuevo reto y la necesidad de ajustes tácticos y estratégicos, un proceso que requiere tiempo y paciencia en la actualidad.

“Cada año, el reto cambia porque cambia un poco el equipo y la estructura del equipo. Es algo bastante normal. Hemos necesitado tiempo el año pasado porque muchos partidos al principio los sacamos en los últimos minutos. Nos va a costar un poco este año adaptar al equipo y poner nuestra mejor versión, pero es algo normal que pasa todos los años”, comentó Ancelotti, sugiriendo que el Real Madrid de esta temporada aún está en una fase de evolución.

Más allá de las individualidades, hizo hincapié en la importancia de mantener un equipo compacto, un concepto fundamental para cualquier equipo que aspire a ganar títulos. “Para tenerlo es muy importante el trabajo de los delanteros y los defensas. El equipo se tiene compacto con las dos últimas líneas”, explicó el técnico. Veamos ahora cómo le va al futbolista.

Carlo Ancelotti habló de la gestión del equipo para la temporada 2024-25.

¿A qué hora juegan Las Palmas vs. Real Madrid?





El encuentro entre Las Palmas vs. Real Madrid está pactado para este jueves 29 de agosto desde las 2:30 de la tarde, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 01:30 p.m.; mientras que en España a las 09:30 p.m.





¿En qué canal ver Las Palmas vs. Real Madrid?





El partido entre Las Palmas vs. Real Madrid se jugará en el Estadio Gran Canaria y será transmitido en América Latina a través de las señales de ESPN, SKY Sports y el servicio streaming de Disney Plus. En España podrás ver el partido de LaLiga vía DAZN. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales pirata.

Real Madrid enfrentará a Las Palmas este jueves 29 de agosto. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR