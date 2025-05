Empieza la fiesta. Bayern Múnich vs. Auckland City se ven las caras el domingo 15 de junio, por el grupo C del Mundial de Clubes 2025, en el TQL Stadium. El encuentro comenzará a las 11:00 a.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia. A continuación te mostramos los detalles del compromiso, los horarios en Sudamérica y qué canales de TV cuentan con los derechos para realizar la transmisión.

Como parte de la serie C, Bayern Múnich buscará demostrar que es un gigante de Europa en este nuevo formato de competencia. Campeones en la Bundesliga, no han tenido la mejor temporada porque quedaron eliminados de Champions League. Sin embargo, el trofeo de este torneo podría significar un nuevo repunte.

La clasificación de los ‘bávaros’ al Mundial de Clubes se dio porque, en los últimos cuatro años, se han convertido en un equipo favorito para ganar la Champions League. En las últimas ediciones han tenido la oportunidad de jugar, por lo menos, la ronda de cuartos de final. En la 2019/2020 campeonaron.

Auckland City iniciará esta travesía internacional ante los favoritos del mundo. Si bien saben que los resultados no los colocan por delante. Su clasificación fue luego de campeonar la OFC Champions League en Oceanía.

Los Navy Blues consiguieron recientemente otro título continental , sumando cuatro victorias consecutivas y 11 títulos en las últimas 13 ediciones. Cabe resaltar que participaron en el Mundial de Clubes de 2023, siendo eliminado en la primera ronda con Al Ittihad de Karim Benzema.

En total, la fase de grupos de la competencia constan de tres partidos. Este será el primero y luego tendrán que medirse ante Boca Juniors y Benfica. Solo dos clasificarán a la ronda de octavos de final.

¿En qué canales ver Bayern Múnich vs. Auckland City?

El partido entre Bayern Múnich vs. Auckland City contará la transmisión exclusiva de DSPORTS, canal de la parrilla de DIRECTV. Además, podrá ser visto por su su señal de streaming como DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

¿A qué hora juegan Bayern Múnich vs. Auckland City?

El compromiso entre Bayern Múnich vs. Auckland City está programado para el domingo 15 de junio a las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.

