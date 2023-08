De cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2026, la Selección de Uruguay afina los últimos detalles para iniciar con pie derecho esta larga travesía. Al mando de Marcelo Bielsa, el combinado charrúa espera sumar seis puntos en la primera fecha doble, donde se medirán ante complicados rivales como Chile y Ecuador. Eso sí, son muchos los aficionados del equipo celeste que espera con ansias la lista de convocados para estos dos primeros partidos, por lo que en la siguiente nota te daremos a conocer la fecha en la que el ‘Loco’ dará a conocer a sus elegidos.

Según la información brindada por DSports y Tenfield, el estratega argentino ya tiene lista su convocatoria oficial, en la cual no estarán considerados los históricos Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), Luis Suárez (Gremio) y Edinson Cavani (Boca Juniors).

Ojo, el periodista Rodrigo Romando señaló que los futbolistas mencionados no formaban parte de los planes del DT, que piensa en su proyecto a futuro: “Desde el día 1 que no los tiene en la cabeza. Desde el día 1, desde que se empezó a planificar el futuro de la selección, los históricos no están; salvo Fernando Muslera porque él entiende que es el único arquero que tenemos en la elite”.

Cabe resaltar que esta situación causó un fuerte impacto en el país sudamericano, motivo por el que Jorge Giordano, encargado de las selecciones nacionales, reveló lo siguiente: “Esta es una pregunta para Marcelo, y seguramente antes de los partidos él podrá dar una contestación en conferencia de prensa”.

Ahora bien, muchos se hacen la pregunta sobre cuándo se conocerán a los convocados de Uruguay para esta primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por su parte, la Asociación Uruguay de Fútbol reveló que la lista final se anunciará una semana antes del partido ante Chile.

¿Cuándo debuta Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

Es necesario mencionar que Uruguay hará su debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Chile. El encuentro ante la ‘Roja’ se llevará a cabo el 8 de septiembre desde las 6:00 p.m. (hora peruana), en Montevideo.

Ojo, cuatro días después, el equipo de Marcelo Bielsa volverá a la acción para medirse ante Ecuador. En esta ocasión, el combinado charrúa ejercerá de visitante desde las 4:00 de la tarde, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito.





