El Mundial 2026 nos traerá la fiesta del fútbol, como sucede cada 4 años. Se viene una nueva Copa del Mundo y esta vez tendrá desarrollo en México, Estados Unidos y Canadá. En total, serán 48 equipos que verán la primera vez de un nuevo formato que se encargará de crear un precedente. Por lo pronto, algunos países ya clasificaron y esperan que se defina al resto de integrantes. La distribución de grupos será el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC.

En total, serán cuatro bombos para las 48 selecciones clasificadas y esta distribución se basará en la posición que ocupan el ránking FIFA en el momento que se realiza el sorteo. Se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno para así ordenar su calendario en la competencia.

La FIFA suele establecer reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de confederaciones con muchos participantes, como la UEFA. Además, algunos llegarán desde el repechaje, por lo que podrían haber coincidencias.

Estados Unidos, México y Canadá serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. Además, los equipos mejor posicionados en el ranking serán designados como cabezas de serie, lo que les permite evitar enfrentamientos entre sí en la primera fase.

De cada grupo habrá dos clasificados y jugarán la ronda de dieciseisavos de final hasta llegar a la final. Si en la edición anterior se jugaban 64 partidos, ahora tendremos la oportunidad de presenciar 104, 40 más a comparación del Mundial Qatar 2022.

Cabe resaltar que el choque inicial será el 11 de junio y la final el 19 de julio de 2026. Las acciones se distribuirán entre Estados Unidos, Canadá y México; precisamente, en este último, se hará la inauguración desde el estadio Azteca en la Ciudad de México. Dato adicional es que el repechaje será en marzo de 2026.

¿Qué países aseguraron su boleto al Mundial 2026?

Canadá - Anfitrión México - Anfitrión Estados Unidos - Anfitrión Argentina Japón Nueva Zelanda Irán Uzbekistán Corea del Sur Jordania Brasil Ecuador Australia Uruguay Paraguay Colombia

¿Cómo adquirir entradas para el Mundial 2026?

El primer paso para los interesados será registrarse en la página oficial de la FIFA y crear un FIFA ID. Este perfil digital permitirá acceder a las distintas fases de venta, recibir notificaciones oficiales y validar la compra de boletos. Sin este registro, ningún aficionado podrá participar en el sorteo ni adquirir entradas.

La preventa arrancará con una ventana exclusiva para tarjetahabientes Visa, socio oficial de la FIFA. Esta etapa comenzará el 10 de septiembre de 2025 y funcionará bajo un sistema de sorteo. Es decir, los interesados deberán inscribirse y, tras un proceso de selección aleatoria, algunos serán elegidos para acceder a la compra de boletos en fechas asignadas.

Para quienes no resulten seleccionados, la FIFA habilitará más fases de venta en los meses siguientes. Una segunda ronda está prevista entre el 27 y el 31 de octubre, también bajo formato de sorteo, mientras que una tercera fase llegará tras el sorteo oficial del Mundial en diciembre, cuando ya se conozca el calendario de partidos y sedes.

