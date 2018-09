La exestrella del fútbol inglés, David Beckham , acusado de conducir en exceso de velocidad, escapó este jueves a la justicia gracias a que su abogado, conocido como el "señor vacío legal", señaló un error de procedimiento.

Al volante de un lujoso Bentley prestado por el mismo fabricante de la marca, Beckham, de 43 años, fue captado por un radar conduciendo a 95 km/h en una zona limitada a 64 km/h, el 23 de enero en Paddington, en el oeste de Londres.



Durante una visita a principios de septiembre, su abogado Nick Freeman, conocido en el Reino Unido por explotar los resquicios legales, señaló ante el tribunal de Wimbledon que la notificación del procedimiento se había realizado un día después del plazo legal de 14 días.



Motivo por el cual, este jueves, la jueza británica Barbara Barnes aceptó dicho argumento en el inicio del proceso al exjugador del Manchester United, quien se se había declarado como no culpable desde el principio.



"Lo que encuentro es el hecho de que no llegó a la sala de correo de Bentley Motors Ltd hasta el 7 de febrero y por lo tanto un día después del límite legal. Por eso, el acusado no puede ser condenado" , explicó la jueza Barnes.