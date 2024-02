El día que le marcó a Higuita

El 13 de marzo de 1992, Sport Boys visitó a Atlético Nacional de Medellín por la Copa Libertadores. El técnico del cuadro rosado era el brasileño Edu. En la previa, el conjunto rosado había perdido con América de Cali y Carlos Flores no apareció en la oncena inicial. Sin embargo, contra el ‘Verdolaga’, el ‘10′ tuvo su revancha y fue uno de los proagonistas. El conjunto colombiano, en aquella oportunidad, contó con la reaparición de René Higuita. Pese a ello, ‘Kukín’ se dio el lujo de anotar.

“En efecto, Carlos ‘Cuquín’ Flores casi se adueña del sector izquierdo que le asigna el esquema de Edu, colaborando incluso con Valerio en la marca. Y al momento de atacar, Flores se convirtió en una pesadilla para la defensa del Nacional”, informó El Comercio al día siguiente.

¿Qué hizo ‘Kukín’? Carlos Flores -en aquella noche- marcó el 2-1 parcial. “El segundo gol del Boys, llegó precisamente por una falla clamorosa del arquero colombiano. Quiso salir jugando y Carty se la robó. El ‘9′ se la dio a Marquinho y este con la precisión de misil, la centró hacia Flores, quien de cabeza silenció el Atanasio Girardot”, agregó el diario El Comercio.

Incluso, el recordado periodista Daniel Peredo tuvo palabras de elogio para ‘Kukín’ Flores. “Mientras que Flores a sus escasos 17 años, tuvo momentos de buen fútbol y fue el acompañante ideal para Marquinhos, anotando un gol”, escribió una nota titulada “En Medellín comenzó la serie rosa”, que fue publicada el 15 de marzo en el Suplemento Crack.

Aunque, Daniel Peredo también advertía que Carlos Flores era un jugador complicado. “Lo que perjudica al zurdo mediocampista es su carácter irascible. Parece que no escarmienta que tiene un castigo que le impide actuar por la selección”, agregó. Incluso, el volante miró la roja en un encuentro que terminó 2-2 en Medellín.

Fue presentado a lo “Beckham” y se peleó con su DT

Era julio del 2003 y Carlos Flores sorprendió a todos al fichar por Villa Del Mar, un equipo que era comandado por José Mallqui, jugaba la Segunda División -torneo que todavía no era Descentralizado- y soñaba con el ascenso. La llegada del volante captó los flashes de los diarios deportivos. Y es que posó con el número “23″ en la espalda y no con la habitual ‘10′. “El Beckham negro”, tituló El Bocón. “Cuando le dieron la pelota, el futbolista la dominó como Beckham, solo que el escenario no era el Santiago Bernabéu, sino la canchita de “La Unión” de Barranco”, explicó la nota.

Carlos "Kukín" Flores con la 23 en la espalda a lo David Beckham. (El Bocón)

Sin embargo, el paso de ‘Kukín’ por Villa Del Mar no fue el esperado. Su debut se dio el 20 de julio enfrentando a San Marcos, y en lugar de recibir aplausos fue pifiado. Aquella tarde, su escuadra igualó 1-1. “No hubo elogios ni aplausos... mucho menos saludos de bienvenida. Por el contrario, al final Carlos ‘Kukín’ Flores solo escuchó insultos y hasta le arrojaron piedras los hinchas que esperaban verlo brillar”, informó El Bocón el 21 de julio.

El volante mostró su congoja. “Estoy muy triste no solo por el empate, sino porque la hinchada no entiende lo que uno hace en el campo y me recrimina como si yo fuera el único que juega”, declaró. Posteriormente, igualaron sin goles contra AELU, ganaron 2-0 a la Peña Sporting y, luego, sufrieron dos golpes contra Alcides Vigo: la derrota por 2-0 y la lesión de ‘Kukín’. Además, en ese cotejo, Carlos Flores se peleó con Roberto Martínez, quien era el DT del equipo.

“Carlos Flores no puede con su genio. El volante de Villa Del Mar no estuvo de acuerdo con su técnico Roberto Martínez, quien optó por sustituirlo al iniciar el segundo tiempo ante Vigo y se lio a golpes con él”, informó El Bocón el 25 de agosto de 2003.

La pelea se dio en el camerino. Tras dicho hecho, Roberto Martínez renunció a la dirección técnica del equipo y la suerte de Carlos Flores dependía del nuevo entrenador. Lucho Reyna asumió el equipo y el mediocampista fue separado.

El día que aseguró que Cueva era el nuevo ‘Kukín’

El sábado 26 de noviembre del 2016 salió publicada en la edición impresa de Depor una extensa entrevista con Carlos ‘Kukín’ Flores. Ahí el volante habló de su carrera y además comentó sobre los futbolistas que estaban dando la hora en aquella época. “En su momento aconsejé a Manco y no me hizo caso. El día que tengan 32 años, estos chicos llorarán lágrimas de sangre. Se van a dar cuenta de todo lo que desperdiciaron”, dijo al ser consultado sobre Reimond Manco, Diego Chávez y Jean Deza.

Luego al preguntarle si veía a algún futbolista con condiciones similares a las que él tenía, el ‘10′ se refirió a Christian Cueva. “Christian Cueva es el nuevo ‘Kukín’ Flores. Se asemeja mucho a mi juego. Tiene buen fútbol, es la manija de Perú. Lo sigo por televisión, de todo corazón quisiera que ya esté en Europa”, señaló.





