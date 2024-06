Argentina vs. Chile por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024 será transmitido de manera oficial por DGO EN VIVO, tanto por Streaming como TV. El partido entre argentinos y chilenos comienza a as 9:00 p.m. (hora de Santiago) / 10:00 p.m. (hora de Buenos Aires) EN DIRECTO desde el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Para los países de Latinoamérica también se podrá ver por DirecTV Sports (DSports) y vía streaming por DGO. Consulta guía de canales para no perderte el candente encuentro.

¿Cómo ver Argentina vs. Chile vía DGO EN VIVO?

El partido de Argentina vs. Chile podrá ser visto mediante DGO EN VIVO en sus plataformas de Streaming:

¿Cómo ver Argentina vs. Chile vía DirecTV Sports?

El partido de Argentina vs. Chile podrá ser visto mediante DIRECTV Sports en sus señales de televisión, Internet y streaming. En los pasíes protagonistas del duelo, podrás seguirlo en las siguientes señales:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Argentina

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Chile

En el resto de los países de Latinoamérica:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Colombia

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Ecuador

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Perú

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Uruguay

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports en Venezuela