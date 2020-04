Diego Maradona y Ronaldinho, separados por las épocas; pero, unidos por el talento, se respetan. Aunque las acciones más visibles casi siempre han llegado desde el lado del argentino. Besando su frente o mano, siempre ha dejado en claro la admiración que siente por el brasileño. Y ahora, desde su casa en Bella Vista donde pasa el confinamiento por el COVID-19, ha vuelto a hablar de ‘Dinho’.

“Me puso triste lo que pasó con Ronaldinho. No es un delincuente, solo fue a trabajar (a Paraguay)", comentó Maradona. Diego, que jugó junto al brasileño en un par de actos benéficos y hasta lo entrevistó para un programa televisivo, continuó emotivo en sus declaraciones. "Su error es ser ídolo, parece. Es mi amigo y lo banco a morir”, comentó enérgico el actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con respecto a la actual situación de aislamiento obligatorio en Argentina con suspensión del fútbol, Maradona se animó a imaginarse el primer partido luego de esta situación y enfatizó: “Será como cuando ves a tu novia después de unas vacaciones" y dijo que desea que ello ocurra "pronto”.

“Es una situación rara la que nos toca vivir en el país y en el mundo, por supuesto que estoy ansioso por volver a Estancia Chica (el predio de entrenamiento de Gimnasia) a trabajar con mis muchachos, el perfume del pasto es único", agregó anhelando el momento.

Acompañado por gente de extrema confianza, además de su personal encargado de la limpieza y una cocinera, Maradona recurre diaramente a videollamadas con el doctor Leopoldo Luciano Luque, uno de los médicos que lo atiende. El astro argentino, además de monitorear el trabajado de su plantel, sigue una serie de ejercicios mandados por el médico.

Así pues, durante el aislamiento, Diego dedica treinta minutos para realizar una caminata en la cinta, el uso de la bicicleta y sesiones de masajes para beneficiar la resistencia de su rodilla derecha.

El astro del fútbol mundial y actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, también reconoció que mantiene una relación “hermosa” con los hinchas del club platense y le “hace acordar al tifosi napolitano por la pasión y fidelidad de la gente”.

“La economía no va a ser la misma luego de toda esta situación, y los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol”, enfatizó el excampeón mundial en 1986 y subcampeón en 1990 con la ‘Albiceleste’.

Por último, añadió que mantiene contacto por Whatsapp con sus jugadores y el resto del cuerpo técnico para supervisar los ejercicios en cuarentena y dejó un mensaje para la delicada situación de Gimnasia, que está en la pelea por evitar caer a la segunda división.

“Con el trabajo que estábamos haciendo no tenía dudas de que íbamos a salir de la zona de descenso, todavía falta para saber qué medidas tomará la AFA. De acuerdo a eso, con el cuerpo técnico seguimos planificando al pie del cañón para estar preparados para cualquier escenario posible”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Cristiano Ronaldo y el video viral con los ghaneses del ataúd.