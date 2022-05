Escocia vs. Ucrania se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido del repechaje de UEFA al Mundial Qatar 2022, este miércoles 1 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio Hampden Park. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de DIRECTV Sports, ESPN y STAR Plus.

La invasión de Rusia a Ucrania provocó, entre tantas situaciones, que el compromiso clasificatorio a la Copa del Mundo sea aplazado. Entonces, ambos combinados se alistan para encarar las semifinales de UEFA y el vencedor se medirá el domingo 5 a Gales de Gareth Bale, que dejó en el camino a Austria.

¿A qué hora juegan Escocia vs. Ucrania por el repechaje a Qatar 2022?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Por el contexto, Ucrania anda inactiva desde noviembre del año pasado, cuando venció por 2-1 a Bosnia-Herzegovia. Como parte de la preparación, el equipo de Oleksandr Petrakov se midió en amistosos a Empoli, Borussia Monchengladbach, y Rijeka. Para este choque, estarán Zinchenko de Manchester City, Malinovskyi de Atalanta o Yarmolenko que estuvo en West Ham.

De su lado, Escocia llega al juego con un invicto de seis partidos en competencia oficial. Para ir a su primer Mundial desde Francia 1998, el seleccionador Steve Clarke consideró a Andy Robertson de Liverpool. Por el contrario, son bajas Kieran Tierny del Arsenal inglés y Ryan Jack del Glasgow Rangers.

Canal de transmisión de Escocia vs. Ucrania

Para ver el partido entre Escocia y Ucrania del repechaje al Mundial Qatar 2022 hay tres opciones en los canales de TV. Si te encuentras en Sudamérica puedes verlo vía ESPN y DirecTV Sports. Si están en México y Centroamérica podrás seguir este partido vía Sky HD.

¿Dónde ver el partido Escocia vs. Ucrania por el repechaje a Qatar 2022?

Para ver la transmisión online del partido entre Escocia y Ucrania puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus y DirecTV Go. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, si vives en España se podrá verlo en UEFA TV.

Posibles alineaciones de Escocia vs. Ucrania

Escocia: Gordon; Hendry, Hanley, Cooper; O’Donnell, McTominay, McGregor, Robertson; McGinn, Dykes, Christie.

Ucrania: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

¿Dónde juegan Escocia vs. Ucrania por el repechaje a Qatar 2022?





