El martes 23 de abril se vislumbra como una jornada de gran emoción para los fanáticos del fútbol en todo el mundo, con duelos vibrantes programados en las ligas más destacadas de Sudamérica, donde los equipos peruanos buscarán la victoria en la fase 3 de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Pero eso no es todo, también habrá un partido destacado en la Premier League de Europa. El mejor fútbol del mundo estará en exhibición, preparado para cautivar y emocionar a millones de seguidores en todo el planeta. Será un día para deleitarse con el deporte rey y maravillarse con el talento de los equipos más destacados, con encuentros apasionantes que nos mantendrán al borde de nuestros asientos. ¡Que comience el espectáculo!

Otro día más y una nueva oportunidad para deleitarnos con uno de los deportes más apasionantes del mundo: el fútbol. Este martes se perfila como una jornada repleta de emocionantes partidos, goles y jugadas espectaculares. El centro de atención estará en Latinoamérica, con enfrentamientos de gran relevancia como los de la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Liga de Campeones CONCACAF, donde los equipos lucharán por conseguir la victoria.

En la Copa Libertadores, se disputarán seis emocionantes encuentros, destacando el duelo entre Colo Colo y Alianza Lima, donde el equipo ‘Blanquiazul’ necesita ganar para seguir con vida en su grupo A, aunque enfrentará la difícil tarea de vencer a los ‘Caciques’, quienes buscarán asegurar el liderato en casa. En la Sudamericana, Garcilaso buscará su segunda victoria contra Cuiabá, un rival que los supera por un punto en la tabla.

En la Liga de Campeones CONCACAF, se jugará el partido de ida de la semifinal entre América y Pachuca en el Estadio Azteca, un enfrentamiento que promete ser emocionante entre dos equipos mexicanos. En Europa, el foco estará en el choque entre dos grandes de Inglaterra: Arsenal vs. Chelsea, donde los ‘Gunners’ buscarán asegurar su liderato con una victoria.

Por último, no podemos dejar de mencionar los emocionantes partidos del Sudamericano Femenino Sub-20, donde la selección peruana de fútbol se enfrentará a Colombia. Este encuentro no solo representa una oportunidad para continuar avanzando en el torneo, sino también para demostrar el excelente nivel que ha alcanzado el fútbol femenino nacional. La participación de las jugadoras peruanas en este campeonato no solo es importante para el equipo nacional, sino que también es una muestra del crecimiento y desarrollo de este deporte en el país.





¿Qué partidos se juegan este martes 23 de abril de 2024?

Copa Libertadores - Fase de grupo

Estudiantes vs. Grêmio: 5:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía Star Plus y ESPN 2.

Caracas FC vs. Rosario Central: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN.

Atlético Mineiro vs. Peñarol: 7:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Uruguay) vía Star Plus y ESPN.

Liverpool FC vs. San Lorenzo: 7:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina y Uruguay) vía Star Plus y ESPN 7.

Colo Colo vs. Alianza Lima: 7:30 p.m. (horario de Perú y una horas más tarde en Chile) vía Star Plus y ESPN 5.

7:30 p.m. (horario de Perú y una horas más tarde en Chile) vía Star Plus y ESPN 5. Junior vs. Liga de Quito: 9:00 p.m. (horario de Perú, Colombia y Ecuador) vía Star Plus y ESPN.





Copa Sudamericana - Fase de grupo

U La Calera vs. Cruzeiro: 5:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN 5.

Trinidense vs. Nacional Potosí: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN 2.

Deportivo Garcilaso vs. Cuiabá : 7:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV).

: 7:00 p.m. (horario de Perú) vía DSports (DIRECTV). Argentinos Juniors vs. Corinthians: 7:30 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Alianza vs. U. Católica: 9:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN 3.





Premier League - Inglaterra

Arsenal vs. Chelsea: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN.





AFC Champions League - semifinales

Al Hilal vs. Al Ain: 1:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN.





Coppa Italia - semifinales

Lazio vs. Juventus: 2:00 p.m. (horario de Perú) vía Star Plus y ESPN.





Liga 2 - Perú

D. Municipal vs. Deportivo Coopsol: 3:30 p.m. (horario de Perú) vía Nativa.





Liga de Campeones CONCACAF - semifinales

América vs. Pachuca: 9:15 p.m. (horario de Perú y una hora antes en México) vía ESPN, Star Plus y FOX Sports.





Sudamericano Femenino Sub-20 - fase final

Argentina vs. Brasil: 4:00 p.m. (horario de Perú y dos horas más tarde en Argentina) vía DSports (DIRECTV).

Paraguay vs. Venezuela: 6:30 p.m. (horario de Perú y una hora antes en Venezuela) vía DSports (DIRECTV).

Colombia vs. Perú: 9:00 p.m. (horario de Perú y Colombia) vía DSports (DIRECTV).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Joan Laporta realiza reclamo por gol no cobrado en clásico español