Este sábado 27 de abril, Inter Miami vs. New England Revolution se enfrentarán en un partido por la décima jornada de la Major League Soccer 2024 (MLS). El encuentro contará con la presencia de Lionel Messi, quien está en un buen momento después de superar una lesión, mostrando nuevamente una gran capacidad goleadora. El partido está programado para comenzar a las 6:30 p.m. (horario de Perú) y será transmitido en los canales MLS Season Pass y Apple TV. También podrás seguir el minuto a minuto del partido, incluyendo goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través del sitio web de Depor.

Inter Miami obtuvo una importante victoria por 3-1 sobre Nashville en la novena jornada de la MLS 2024, a pesar de iniciar con un autogol en contra de Franco Negri. El equipo ‘Rosa’ logró remontar con un impresionante doblete de Lionel Messi y un gol de Sergio Busquets. El 10 argentino una vez más mostró su liderazgo al encaminar al equipo para superar las dificultades iniciales, demostrando que se encuentra en un buen nivel futbolístico.

A pesar de las críticas recibidas, Leo sigue destacando por su habilidad excepcional en la presente temporada. En la MLS, marcó 7 goles y dado 3 asistencias en 6 partidos, además de anotar dos tantos y brindar dos asistencias en tres encuentros de la Concachampions. Por su parte, su compañero en la delantera, Luis Suárez acumuló seis goles y tres asistencias en ocho partidos de la liga estadounidense, sumando también dos goles y dos asistencias en cuatro partidos de la Concacaf.

Con esta victoria, las ‘Garzas’ se sitúan en el primer lugar de la tabla de la Conferencia Este con 18 puntos en 10 partidos. Durante este periodo, el equipo de Miami, logró cinco victorias, tres empates y sufrió dos derrotas. Han marcado un total de 22 goles y han recibido 15 en contra. Actualmente, el equipo se encuentra en posición de clasificarse para los playoffs, manteniendo una buena posición en la competición.

El New England Revolution se presenta a este partido luego de una racha de resultados negativos. En su más reciente encuentro, perdieron 1-0 contra Toronto, marcando así su tercera derrota consecutiva en lo que va del mes. Este período difícil contrasta con su participación en los cuartos de final de la Concachampions, donde habían tenido un buen rendimiento sin embargo fueron eliminados por el Club América.

En términos de rendimiento en la MLS, los ‘Revs’ tiene un balance preocupante en lo que va la temporada que si bien es cierto no tiene mucho de haber iniciado, cada vez se solidifican los líderes torneo. Después de ocho partidos disputados, solo lograron acumular cuatro puntos en la tabla. Actualmente ocupan la última posición en la Conferencia Este, habiendo obtenido una sola victoria, un empate y seis derrotas en lo que va de la temporada.





¿A qué hora inicia Inter Miami vs. New England Revolution?

El encuentro entre Inter Miami Y New England Revolution está pactado para este sábado 27 de abril desde las 6:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 8:30 p.m., en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 7:30 p.m., en México a las 5:30 p.m., en Miami (Estados Unidos) a la 7:30 p.m., mientras que en España a la 1:30 a.m. del domingo 28.





¿En qué canal TV mirar Inter Miami vs. New England Revolution?

El enfrentamiento entre Inter Miami y New England Revolution, en otra jornada de la MLS, será retransmitido exclusivamente por MLS Season Pass en la plataforma de streaming de Apple TV. Si no cuentas con acceso a ninguna de estas opciones, aún podrás seguir todos los detalles del partido, minuto a minuto, a través del sitio web de Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde jugará Inter Miami vs. New England Revolution?

El encuentro entre Inter Miami y New England Revolution de la MLS se desarrollará en el Gillette Stadium, un estadio polivalente situado en Foxborough, Massachusetts, a aproximadamente 35 km al suroeste del centro de Boston. Con una capacidad para albergar a 68,756 espectadores, este recinto es el hogar tanto de los New England Patriots de la NFL como de los New England Revolution de la MLS.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

La vida del astro del fútbol Lionel Messi y su rosario de triunfos han sido llevadas a una muestra interactiva que brinda un recorrido por la trayectoria única del argentino, marcada por un sueño escurridizo que finalmente logró cumplir: ser campeón del mundo. (Video: EFE)