Conoce en qué canales y horarios ver el Sorteo Mundial de Qatar 2022 EN VIVO y EN DIRECTO en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, en Qatar, este viernes 1 de abril desde las 11:00 a.m. (hora peruana). En este evento se conocerá la composición de los ocho grupos de cuatro selecciones que conformarán la primera fase del Mundial de Qatar. Sigue la transmisión ONLINE por las señales de DirecTV Sports, DirecTV GO, Latina, Star Plus y TyC Sports.

A falta solo de conocer a los tres últimos clasificados al Mundial, que definirán su cupo en junio en los repechajes, FIFA celebrará este viernes la gala para el torneo de selecciones más importante del mundo. Los bombos ya están definidos y se preve cruces fuertísimos.

Sorteo del Mundial Qatar 2022: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Chile: 1:00 p.m.

México: 10:00 a.m.

Bolivia: 12:00 a.m.

Venezuela: 12:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

España: 5:00 pm.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 12:00 p.m.

Ni siquiera la condición de cabezas de serie rebaja la alerta para España, Argentina, Brasil o Francia, que anticipa posibles adversarios de una dimensión indudable en el segundo bombo, como Alemania, Países Bajos, Dinamarca, o la Croacia de Modric.

La CONCACAF cerró la última jornada de clasificación para el Mundial y definió los últimos movimientos en los bombos. Así, México y Estados se mantienen en el bombo 2 al clasificarse directamente. Canadá baja al bombo 4 tras perder contra Panamá (su puesto en el bombo 3 lo ocupa Túnez al tener mejor ránking FIFA).

Selecciones clasificadas a Qatar 2022

Qatar, Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Argentina, Irán, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Ecuador, Uruguay, Canadá, Ghana, Senegal, Portugal, Polonia, Túnez, Marruecos y Camerún.

Las 32 selecciones estarán repartidas en ocho grupos de cuatro equipos. En cada uno de ellos, uno procederá del bombo 1, otro del 2, otro del 3 y otro del 4. Qatar estará en el A y jugará el encuentro inaugural, previsto para el 21 de noviembre en el estadio Al Bayt.

Es uno de los condicionantes del sorteo. El otro es que no pueden coincidir selecciones de la misma confederación en el mismo cuarteto, con la excepción de los equipos europeos (son 13 en comparación con otros continentes) que pueden compartir grupo con otro conjunto de la misma procedencia, pero siempre con el límite de dos. No puede haber tres europeos en competencia directa en la primera fase por avanzar a los octavos de final del torneo.

Los bombos para el sorteo del Qatar Mundial 2022

Bombo 1: Qatar (organizador), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal.

Bombo 2: Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia y Uruguay.

Bombo 3: Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez.

Bombo 4: Repesca 1, Repesca 2, Repesca 3, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Camerún y Canadá.

Repesca 1: Perú vs. ganador de Australia vs Emiratos Árabes

Repesca 2: Nueva Zelanda vs Costa Rica

Repesca 3: Gales vs ganador de Ucrania vs Escocia

El Mundial de Catar se abrirá el lunes 21 de noviembre y la fase de grupos durará doce días con cuatro encuentros por jornada. Los octavos de final se jugarán del 3 al 6 de diciembre; los cuartos del 8 al 10 y las semifinales el 13 y el 14. El partido por el tercer puesto será el sábado 17 y la final al día siguiente en el estadio de Lusail.





