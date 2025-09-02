Vamos con la mejor información. Argentina vs. Venezuela se miden en el estadio Más Monumental desde las 5:15 p.m. (hora peruana), por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. Los visitantes, Venezuela, parten con la necesidad de sumar para clasificar de manera directa al mundial. Mientras que, la otra cara de la moneda es el conjunto de Lionel Scaloni, quien llega sin preocupaciones y ya clasificado al mundial, aunque será el último partido de Lionel Messi con la ‘albiceleste’ en tierras argentinas. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

La Selección Argentina encabeza la tabla de las Eliminatorias sudamericanas y ya tiene asegurada su presencia en el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El partido ante Venezuela se jugará con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo de la clasificación. Este encuentro será especial debido a que podría ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina.

Por su parte, la Selección de Venezuela va por la heroica: hoy con 18 puntos, está en zona de repechaje (no lo tiene asegurado) y esta doble fecha enfrentará a Argentina y Colombia. Podría no clasificar directo aunque sacara seis de seis, aunque de esa forma sí se aseguraría al menos el playoff.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en el Perú?

Movistar TV, América TV y ATV son los canales con los derechos televisivos para transmitir este partido de las Eliminatorias, por lo que el Argentina vs. Venezuela podrá verse por dichos lugares. Cabe mencionar que estas señales están disponibles en las parrillas de canales de Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión en streaming a través de DGO, Movistar TV y ATV.pe.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Argentina vs. Venezuela, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, se transmitirá a través de TyC Sports International, Fubo Sports, Telexitos y Universo, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Venezuela?

En Venezuela, el duelo entre Argentina vs. Venezuela, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Televen y Venevisión, señales disponibles en todo el territorio venezolano.

¿Dónde ver Argentina vs. Venezuela en Argentina?

Para ver la transmisión entre Argentina vs. Venezuela en Argentina de manera oficial, deberás tener acceso a Telefé y TyC Sports para el terreno nacional.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela en el Perú?

De acuerdo a la programación de las Eliminatorias 2026, el partido entre Argentina vs. Venezuela está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Argentina vs. Venezuela es a las 7:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela en el Venezuela?

De acuerdo a la programación de las Eliminatorias 2026, el partido entre Argentina vs. Venezuela está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 7:30 p.m en territorio venezolano.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Argentina vs. Venezuela está programado para las 8:30 p.m.

