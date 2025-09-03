Vamos con la mejor información. Paraguay vs. Ecuador se miden en el estadio Defensores del Chaco desde las 6:30 p.m. (hora peruana), por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. Ecuador, ya clasificado, solo busca terminar estas eliminatorias en el segundo lugar, superando así a la poderosa Brasil. Mientras que Paraguay busca asegurar el cupo directo y escalarar lo máximo posible para cerrar un proceso histórico. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

El conjunto de Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, actualmente en la quinta posición con 16 partidos jugados, buscará acortar la distancia de 11 puntos que lo separa del líder, Argentina. Paraguay llega a este encuentro tras una derrota ante Brasil y una victoria frente a Uruguay.

Por su parte, Ecuador, comandado por Sebastián Beccacece, se encuentra en la segunda posición, a 10 puntos del líder. La selección ecuatoriana buscará sumar de visitante y llega con el envión anímico de no haber perdido ninguno de sus últimos seis encuentros.

¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en el Perú?

Movistar TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de las Eliminatorias, por lo que el Paraguay vs. Ecuador podrá verse por dicho lugar. Cabe mencionar que estas señales están disponibles en las parrillas de canales de Movistar TV (canal 11 y 711 HD), además de su versión en streaming a través de Movistar TV app.

¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Paraguay vs. Ecuador, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, se transmitirá a través de Fanatiz, señal disponible en todo el territorio estadounidense.

¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en Paraguay?

En Paraguay, el duelo entre Paraguay vs. Ecuador, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Unicanal, Trece, GEN y Popu TV, señales disponibles en todo el territorio paraguayo.

¿Dónde ver Paraguay vs. Ecuador en Ecuador?

Para ver la transmisión entre Paraguay vs. Ecuador en Ecuador de manera oficial, deberás tener acceso a Zapping Sports y ECDF, para el terreno nacional.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador en el Perú?

De acuerdo a la programación de las Eliminatorias 2026, el partido entre Paraguay vs. Ecuador está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Paraguay vs. Ecuador es a las 7:30 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:30 p.m.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador en el Paraguay?

De acuerdo a la programación de las Eliminatorias 2026, el partido entre Paraguay vs. Ecuador está pactado para disputarse este jueves 4 de septiembre a partir de las 8:30 p.m en territorio paraguayo.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Ecuador en Ecuador?

En Ecuador, la hora de inicio del partido entre Paraguay vs. Ecuador está programado para las 6:30 p.m.

