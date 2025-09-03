La Selección Peruana no tiene margen de error. En la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, necesita vencer a Uruguay y Paraguay, y esperar el traspié de Venezuela y Bolivia. Solo así podrá tener chances de alcanzar el ansiado cupo al Repechaje. Una tarea que parece casi imposible, menos para Marcos López. El lateral izquierdo, de gran momento en Copenhague de Dinamarca y clasificado a la Fase de Liga de la Champions League 2025/26, sueña con la heroica.

Luego del tercer día de entrenamientos de la Bicolor en el complejo de Peñarol, el zurdo dejó en claro su objetivo. “Las matemáticas dicen que estamos a 6 puntos, todo puede pasar. Nosotros estamos mentalizados en el partido con Uruguay, lo que haga el resto importa poco porque tenemos que ganar, si no ganamos de nada sirve que las otras selecciones nos ayuden”, apuntó.

De paso, contó sus primeras sensaciones al sumarse a una nueva convocatoria. “Venir a la selección siempre es un plus, una buena energía como grupo. El grupo está claro, entrenamos para ganar, cada uno se prepara de la mejor manera en sus clubes, para venir aquí y responder, vestir esta camiseta no es para cualquiera y hay que representarla como se debe”, señaló.

De acuerdo a lo trabajado en los entrenamientos al mando de Óscar Ibáñez, López se perfila para ser titular ante Uruguay en Montevideo. Los charrúas necesitan los puntos para sellar su clasificación directa a la Copa del Mundo 2026, y el lateral espera aportar, según sus palabras, en el mejor momento de su carrera futbolística.

“Siempre trato de dar lo mejor de mí, ya tengo un par de años en la selección y eso me da el rodaje para hablar con otra autoridad con mis compañeros. Vengo acá con las mismas ganas de siempre, con la misma ilusión, con la misma personalidad de siempre querer estar dentro del campo, de pelear el puesto más allá de los años que tenga o no tenga en la selección”, declaró.

Por último, habló de su reciente clasificación a la Fase de Liga de la Champions League. Será el único peruano en disputar el certamen europeo. “Diría que estoy en mi mejor momento por todo lo que conlleva tener regularidad, estar participando constantemente en el equipo, gracias a Dios la posibilidad ahora de jugar Champions, es un torneo que le hace ilusión a cualquier futbolista porque es el alto nivel, a lo más que puedes aspirar como jugador de fútbol”, finalizó.

