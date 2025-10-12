Uruguay vs. Uzbekistán se medirán este lunes 13 de octubre en un amistoso internacional por fecha FIFA, que servirá como preparación para ambos combinados de cara a sus próximos desafíos. El duelo se jugará en el Stadium Hang Jebat de la ciudad de Malacca (Malasia), desde las 7:45 a.m. hora peruana (9:45 a.m. en Uruguay), y será transmitido EN VIVO por AUFTV, tanto en su web como en su canal de YouTube. ¿A qué hora juega la Celeste? ¿Dónde ver el partido? Aquí te contamos todos los detalles para no perderte este interesante compromiso.

Uruguay afronta este encuentro con una plantilla alternativa, sin sus principales referentes, ya que Marcelo Bielsa decidió darle minutos a futbolistas jóvenes que buscan ganarse un lugar en la selección mayor. Tras vencer 1-0 a República Dominicana con gol de Ignacio Laquintana, la ‘Celeste’ intentará seguir consolidando su idea de juego, marcada por la intensidad, la presión alta y la movilidad ofensiva, rasgos característicos de los equipos del entrenador rosarino.

El técnico argentino aprovechó esta fecha FIFA para observar de cerca a 17 jugadores que no suelen ser titulares, lo que convierte este amistoso en una oportunidad clave para varios de ellos. “Queremos que todos entiendan la idea y puedan demostrar su capacidad en este tipo de partidos”, habría señalado Bielsa en la previa. Entre los nombres más destacados aparecen Juan Manuel Sanabria, Facundo Torres y Luciano Rodríguez, quienes buscarán ser protagonistas ante Uzbekistán.

Por su parte, el conjunto de Uzbekistán vive una etapa de renovación bajo la dirección del italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en 2006. El entrenador asumió hace pocos meses y este será su segundo encuentro al mando de Uzbekistán, tras vencer 2-0 a Kuwait con goles de Eldor Shomurodov y Khozhimat Erkinov. Su objetivo es claro: fortalecer al equipo que en 2026 disputará el primer Mundial de su historia.

El estratega europeo ha apostado por una base joven, liderada por figuras como Shomurodov (Cagliari), Erkinov (CSKA Moscú) y el mediocampista Otabek Shukurov. Cannavaro busca imprimir una identidad táctica equilibrada, basada en orden y velocidad por las bandas, pensando ya en los duelos de preparación rumbo a la Copa de Asia 2027.

En cuanto al historial, Uruguay y Uzbekistán se han enfrentado en dos ocasiones previas, ambas con victorias para la Celeste por 3-0. La primera fue en Montevideo en 2018, con goles de De Arrascaeta, Suárez y Giménez; la segunda, un año después en China, donde Gastón Pereiro y Cristhian Stuani se encargaron de sellar el triunfo. Ahora, seis años después, volverán a medirse en un contexto distinto, pero con el mismo objetivo: seguir creciendo futbolísticamente.

Las posibles alineaciones también generan expectativa. Uruguay saldría con Cristopher Fiermarín en el arco; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal y Marcelo Saracchi en defensa; Kevin Amaro, Nicolás Fonseca y Facundo Torres en el medio campo; mientras que Ignacio Laquintana, Juan Manuel Sanabria y Luciano Rodríguez comandarán el ataque. En tanto, Uzbekistán formaría con Abduvakhid Nematov; Khojiakbar Alijonov, Rustam Ashurmatov, Alibek Davronov, Mukhammadkodir Khamraliev y Sherzod Nasrullaev; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Khojimat Erkinov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

El encuentro también será una prueba importante para el ranking FIFA, pues Uruguay buscará mantenerse en el top 15 mundial y Uzbekistán sumar puntos que le permitan acercarse al top 50. Además, para Bielsa será una nueva oportunidad de observar variantes tácticas, mientras que Cannavaro intentará consolidar la estructura de un grupo que ha mostrado solidez en sus últimas presentaciones.

¿Dónde ver Uruguay vs. Uzbekistán?

El choque entre Uruguay vs. Uzbekistán se disputará en el Stadium Hang Jebat de la ciudad de Malacca (Malasia), con transmisión de DIRECTV, DSports, AUFTV, además podrás seguir este partido por la APP de DGO. Las acciones iniciarán desde las 7:45 a.m. (hora peruana y dos horas más en Uruguay).

¿Dónde ver Uruguay vs. Uzbekistán en Uruguay?

El partido de Ecuador vs. Estados Unidos en vivo en Uruguay, por amistoso FIFA, será transmitido por DIRECTV, DSports y AUFTV para todo el país uruguayo.

