A pesar de que la noche no cerró con un triunfo en el amistoso de la Selección Peruana frente a Chile, el descontento no es tan generalizado por los aspectos positivos que pudo dejar dicho partido. Principalmente, por la aparición de nuevos rostros que se perfilan como piezas importantes para el siguiente proceso. Uno de ellos fue Felipe Chávez, que logró sumar sus primeros minutos con la ‘bicolor’ y, aunque fueron pocos, podría cambiar el panorama que se viene para el mediocampista en los próximos meses.

El futbolista de 18 años vivió una jornada especial en La Florida. Su ingreso al minuto 78, en reemplazo de Jairo Concha, significó su debut absoluto con la Selección Peruana. Aunque apenas tuvo unos minutos sobre el campo, su participación no pasó desapercibida para los observadores del Bayern Múnich, que destacaron su evolución en los últimos meses.

Desde Alemania, el propio club bávaro celebró este logro a través de sus canales oficiales. “Estamos encantados de que Pippo haya alcanzado este primer hito en su carrera a tan temprana edad y lo felicitamos por su debut”, señaló Jochen Sauer, director de desarrollo juvenil del Bayern. “Solo necesita perseverar y seguir trabajando duro, sobre todo físicamente, y entonces seguramente será uno de los próximos candidatos a triunfar en una liga profesional”, añadió el directivo.

El 'doblete' de Felipe Chávez con el Bayern en la Youth League

La historia de Chávez con el gigante alemán comenzó en 2019, cuando se incorporó al Campus del Bayern y empezó su camino en las divisiones menores. Desde entonces, su progreso ha sido constante: actualmente es titular en el equipo filial, el FC Bayern Amateure, con el que acumula ocho partidos en la Regionalliga, un gol y dos asistencias, además de dos encuentros en la UEFA Youth League, donde marcó un doblete frente al Chelsea.

Su crecimiento sostenido ha llevado al club a apostar por su futuro. Este último verano, el mediocampista firmó una extensión de contrato a largo plazo y, como parte del proceso de integración, tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo durante la pretemporada, participando en la victoria 2-0 sobre el Grasshoppers de Zúrich.

Bayern Múnich destacó el debut de Felipe Chávez en la Selección Peruana. (Foto: Captura Instagram)

¿Podría irse Felipe Chávez del Bayern Múnich?

Así como el cuadro ‘bávaro’ destacó el debut de ‘Pippo’ con la ‘bicolor’, no fueron los únicos que estuvieron atentos a dicho suceso, pues uno de los medios más importantes de Alemania también habló de él. Kicker, fue quien resaltó todo el progreso que ha mostrado en los últimos meses, pero también contó una noticia que podría determinar el futuro del jugador.

En el Bayern consideran que para continuar su desarrollo, Chávez deberá sumar minutos de forma regular en un entorno más competitivo. Por ello, no se descarta que en 2026 pueda salir cedido a un club de la segunda división alemana o de otra liga europea, donde tenga la oportunidad de acumular experiencia antes de aspirar a un lugar estable en el primer equipo.

“Tras su regreso de Perú, se espera que Chávez regrese al equipo de reservas por el momento, pero internamente se le considera el próximo joven en adquirir experiencia a un nivel significativamente superior. Dado que es probable que el primer equipo tenga poco tiempo, una cesión podría ser una buena opción para él”, se lee en la web.

Mientras tanto, en la Selección Peruana, su aparición deja buenas sensaciones y podría convertirse en una alternativa real en el mediocampo de cara al proceso clasificatorio rumbo a 2030. Felipe Chávez, con apenas 18 años, ya empieza a escribir su propio camino en el panorama peruano.

