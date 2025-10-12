Atrás quedaron los días en que saltaba al campo con la camiseta de Deportivo Municipal o marcaba goles en la Liga 1. Hoy, Fabricio Cabrera Ramírez, exjugador profesional de 28 años, enfrenta serias acusaciones que lo vinculan con una presunta red de extorsión. La Policía Nacional lo detuvo en el estacionamiento de un centro comercial en Santiago de Surco, tras una denuncia presentada por un empresario del rubro deportivo, quien habría sido víctima de amenazas constantes durante los últimos tres años. La captura se realizó tras un operativo de seguimiento a cargo de la División de Investigación de Robos (Dirincri).

De acuerdo con la investigación policial, Cabrera habría utilizado su entorno en el fútbol para acercarse a empresarios y dirigentes deportivos. Primero se ganaba su confianza con proyectos deportivos o equipos de fulbito; luego, cuando recibía negativas a sus pedidos de dinero, iniciaba una serie de amenazas. Según la Dirincri, el exjugador llegó a advertirle a una de sus víctimas: “Los muchachos lo van a visitar”, generando temor y obligándolo a entregar fuertes sumas de dinero.

El operativo que terminó con su detención se desarrolló luego de varias semanas de vigilancia. Cabrera fue capturado en flagrancia cuando recibía S/800 de manos del empresario afectado. En su poder se halló el dinero, un teléfono celular con mensajes extorsivos y una munición. Según la PNP, esos elementos fueron claves para confirmar la modalidad con la que operaba.

El coronel Juan Montufar, jefe de la unidad encargada del caso, explicó que la víctima coincidió con Cabrera en un equipo amateur, lo que facilitó el primer contacto. “Aparentemente, el detenido notó que la víctima tenía empresas y empezó a solicitarle dinero bajo la excusa de apoyar a un equipo que él manejaba. Si se negaba, venían las amenazas”, declaró el oficial.

Las pruebas recolectadas por la Dirincri incluyen registros de transferencias bancarias, mensajes y llamadas intimidatorias. Además, se reportó que un cómplice dejó un arreglo floral con fotos de la familia del empresario y una nota con la frase: “Te vas a morir”. Este hecho ocurrió el pasado 1 de octubre y fue grabado por cámaras de seguridad, lo que permitió reforzar la denuncia.

Su paso por el fútbol peruano

Antes de quedar en el ojo de la tormenta, Cabrera tuvo una carrera marcada por altibajos en el fútbol profesional. Defendió camisetas como las de Deportivo Municipal, Juan Aurich, Melgar, Pirata FC, Los Chankas y Alianza Atlético. Incluso llegó a anotar un gol ante Universitario de Deportes en 2019 y formó parte de la selección peruana Sub-23 en amistosos de ese mismo año.

Sin embargo, los informes policiales revelan que su vínculo con el deporte habría servido de fachada para ganar acceso a potenciales víctimas. Cabrera se presentaba como gestor de equipos de fulbito y solicitaba aportes “para apoyar el deporte”, pero cuando las personas se negaban, las comunicaciones se tornaban amenazantes.

La Dirincri también confirmó que el exfutbolista registra antecedentes por hurto en 2015, un factor que agrava su situación judicial. Con los nuevos cargos por presunta extorsión agravada y asociación ilícita para delinquir, Cabrera podría enfrentar entre 10 y 15 años de prisión, según el Código Penal peruano.

Actualmente, el exjugador permanece detenido mientras el Ministerio Público formaliza la investigación. Las autoridades no descartan que existan más afectados, por lo que exhortaron a otras posibles víctimas a presentar sus denuncias. El caso, que ha generado impacto en el entorno deportivo, deja ver cómo una figura ligada al fútbol terminó involucrada en uno de los delitos más graves perseguidos por la PNP.

