En el Eventim Apollo de Londres, se realizará la entrega de premios The Best EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV, organizado por la FIFA, en su octava edición, este lunes 15 de enero. El evento, que brindará galardones a los mejores jugadores y entreadores del 2023, arrancará a las 2 de la tarde (en Perú, Colombia y 04:00 p.m. en Argentina y Chile) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DSports (DIRECTV) para América Latina, mientras que FIFA+ será la señal encargada pasar todo el mundo. Revisa en las siguientes líneas de Depor, toda la información necesaria para no perderte ningún minuto de esta ceremonia.

Los premios The Best se originaron en 2016 como una división del Balón de Oro otorgado por France Football. Esta próxima edición que se llevará a cabo en Londres será la tercera vez que se celebren en esta ciudad. En este evento, se entregarán un total de nueve premios individuales, honrando tanto a futbolistas masculinos como femeninos, así como a entrenadores y entrenadoras.

Las categorías que estarán en juego son: mejor jugador y jugadora, mejor portero y portera, mejor entrenador y entrenadora, galardón al mejor gol conocido como Premio Puskas, el reconocimiento al juego limpio FIFA Fair Play, y el premio para la afición FIFA. Además, también se designará a los equipos ideales FIFA FIFPRO tanto en la categoría masculina como femenina.

En la categoría masculina, Lionel Messi, actual poseedor del título, competirá contra Haaland y Mbappé en su intento de mantener su reinado de este prestigioso premio. En tanto, en la rama femenina, las finalistas son Linda Caicedo, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso, esta última perteneciente al Real Madrid.

¿A qué hora es la entrega de premios The Best 2023?

La entrega de premios The Best FIFA 2024 se podrá ver este lunes 15 de enero a partir de las 2 de la tarde en horarios de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, la ceremonia iniciará desde las 4:00 p.m. Mientras que en España la gala empezará a las 8 de la noche.

¿En qué canal TV ver la entrega de The Best 2023?

Los premios The Best FIFA se podrán ver a través de FIFA+, en todo el mundo, ya que es el canal oficial streaming de la FIFA. En lo que respecta a los canales de televisión, DSports, DGO (DIRECTV), en Sudamérica, y Mega, en España, serán las señalas encargadas de la transmisión. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Premio The Best Jugador de la FIFA

Erling Haaland

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Premio The Best jugadora de la FIFA

Aitana Bonmati

Linda Caicedo

Jennifer Hermoso

Premio The Best entrenador masculino de la FIFA

Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Luciano Spalletti

Premio The Best entrenador femenino de la FIFA

Jonatan Giraldez

Emma Hayes

Sarina Wiegman

Premio The Best arquero de la FIFA

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Ederson

Premio The Best arquera de la FIFA

Mackenzie Arnold

Catalina Coll

Mary Earps





