Fuentes de 'La Tercera' informaron que Eduardo Berizzo quiso meterse por los palos para convertirse en entrenador de la 'Roja', aún la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) haya tenido un acuerdo con Reinaldo Rueda .

El técnico argentino, a través del mismo medio, no dudó en defenderse de tal acusación y aclaró que los miembros de la federación sureña se comunicaron con él para ofrecerle el cargo de seleccionador.

" No va con mis principios eso de ofrecerme o entrometerme. Tampoco sabía que tenían acordado nada (con Reinaldo Rueda). De hecho, durante la conversación, no me lo dijeron", declaró Berizzo a 'La Tercera'

" La conversación tuvo lugar entre Navidad y Año Nuevo. Me llamó Andrés Fazio y hablamos. Me preguntó si estaba disponible para agarrar la 'Roja'. Le contesté que no solo estaba disponible, sino que también dispuesto". prosiguió el 'Toto'.

"En un momento dado, me dijo: '¿te puedo pasar al presidente?'. 'Por supuesto', respondí. Entonces charlé con Arturo Salah. Le comenté que estaba dispuesto a hablar y que si querían, me acercaba a Santiago", reveló Berizzo.

" Me respondió que no hacía falta. Que ya me avisarían. Y no supe más. No me dijeron nada de Rueda ", detalló Berizzo sobre la conversación telefónica que sostuvo con el Presidente de la Asociación de Chile .

El 'Toto' enfatizó, nuevamente, que nunca quiso adelantarse a Reinaldo Rueda . " Me limité a responder una pregunta concreta sobre mi disponibilidad. Fue la ANFP quien me llamó y preguntó", puntualizó.