A menos de una semana para el reinicio de las Eliminatorias Qatar 2022, todavía no queda claro si la selecciones sudamericanas podrán contar con todos sus convocados. Esto ante la negativa de las principales ligas de Europa de no ceder a sus jugadores por la pandemia del COVID-19.

Uno de los campeonatos que se pronunció fue la Serie A de Italia, donde militan tres futbolistas chilenos citados por Martín Lazarte. Gary Medel del Bologna se refirió a esta situación y no se guardó nada.

“Yo sí voy, sí voy, sí voy, y si me dicen que no, voy igual no más, y qué pasa. No hay transe, chicos”, afirmó el ‘Pitbull’ en una transmisión a través de la plataforma Twitch.

Chile se medirá ante Brasil, Ecuador y Colombia en la siguiente jornada triple del proceso clasificatorio. Con seis puntos se ubican en la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Voz oficial

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), sentó la posición que mantiene el máximo ente del fútbol chileno tras estas restricciones que vienen desde el balompié del Viejo Continente.

“La posición de la federación chilena al igual que la CONMEBOL es que los jugadores deben venir a realizar las clasificatorias. Es fecha FIFA y los reglamentos son claros y decidores con respecto a la obligación que tiene los clubes de acceder a la petición correspondiente de las federaciones”, afirmó.

“Al igual que Conmebol, Chile está en la posición de no acceder a la no petición de los jugadores sino que los jugadores deben presentarse acá en las fechas condicionadas y habladas con anticipación para realizar esta clasificatoria”, puntualizó.





