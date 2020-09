La Conmebol confirmó este jueves que las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022 empiezan si o si en el mes de octubre. Una situación que preocupa a muchos seleccionados nacionales, ya que hay futbolistas que todavía no han podido encontrar equipo, tal como es el caso de los uruguayos Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín.

Oscar Washington Tabárez, DT del seleccionado charrúa no ocultó su preocupación respecto a la situación que viven tres de sus pilares en el conjunto celeste, en especial el ‘Matador’, quien hace más de tres meses dejó el PSG .

“Siempre estamos en comunicación, pero no le voy a dar detalles. Cavani está en un panorama de mayor dificultad en cuanto a llegar a la normalidad de un futbolista que se prepara para estar al más alto nivel, trabajar con un equipo, tener una continuidad más allá de que la forma física bruta no la pierde nunca porque son jugadores muy responsables, son verdaderos atletas, pero los queremos para jugar con la selección. Dejemos entonces lo de Cavani, que es un tema que preocupa”, afirmó.

“Los de Suárez y Godín por ejemplo, es muy parecido. Han jugado en su liga con bastante continuidad; por diferentes problemas no jugaron todos los partidos, pero Luis superando algunas lesiones que tuvo, demostrando otra vez sus recuperaciones increíbles en cuanto a los tiempos. Ambos jugaron, tuvieron sus vacaciones, que es parte del entrenamiento anual, y ahora están trabajando con sus clubes, tienen contrato", añadió.

Finalmente, aclaró que no dejará de llamar a los futbolistas que todavía no definen su futuro y que considerará el aporte que le han dado a la selección uruguaya durante los últimos años.

“Vamos a apostar al camino recorrido, hay cosas que voy a relativizar. Si un jugador, por ejemplo, lo tengo que citar y no está jugando tanto, no va a ser algo decisivo como pudo ser en otra oportunidad. Está por encima de eso lo que me ha dado el jugador, lo que yo conozco, lo que sé de cómo es como persona, lo que lucharía por atenuar las carencias que puede tener en su forma”, finalizó.

