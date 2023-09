Comienza el camino hacia el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. En Sudamérica se dará el puntapié inicial este jueves 7 de setiembre con encuentros vibrantes como el Paraguay vs. Perú, que se jugará en Ciudad del Este. Colombia y Venezuela también rompen fuegos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Entérate todos los detalles y las mejores apuestas en la siguiente nota.

Diez equipos se enfrentan en partidos de todos contra todos. Clasificarán seis al Mundial y uno irá al repechaje. La premisa principal es comenzar sumando tres puntos, ya sea de local o visitante. Por esta razón, los resultados pueden traer diversas sorpresas.

Paraguay y Perú abren el camino hacia la ilusión y jugarán en Ciudad del Este. Ambos buscan volver a un Mundial luego de ausentarse en 12 y 4 años, respectivamente. Juan Reynoso debutará en el proceso eliminatorio y tiene ausencias por lesión como Gianluca Lapadula.

Colombia y Venezuela jugarán en Barranquilla en un partido que promete emociones. Ambas selecciones se perdieron el Mundial pasado, por lo que buscarán iniciar con el pie derecho. Entre los convocados de la escuadra cafetera destaca la presencia de Luis Díaz y James Rodríguez.

El primer día se cerrará con el choque entre Argentina y Ecuador. La escuadra ‘albiceleste’ es la actual campeona del mundo, pero al frente tendrá a una de las revelaciones. Además, ‘la Tri’ destaca por tener un plantel joven. El choque será en el Estadio Monumental.

La jornada 1 también se juega el día viernes con Uruguay vs. Chile como atractivo principal. La escuadra ‘charrúa’ no contará con experimentados como Edison Cavani y Luis Suárez, por decisión técnica de Marcelo Bielsa. El cierre estará a cargo de Brasil vs. Bolivia en el país carioca.

Partido Local Empate Visita Casa de apuestas Paraguay vs. Perú 2.00 3.50 3.66 Doradobet Colombia vs. Venezuela 1.35 4.75 8.50 Doradobet Argentina vs. Ecuador 1.30 5.33 10.00 Doradobet Uruguay vs. Chile 1.76 3.60 4.75 Doradobet Brasil vs. Bolivia 1.03 15.00 46.00 Doradobet





