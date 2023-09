En su búsqueda por recobrar la grandeza que una vez lo posicionó entre los equipos de élite del planeta, el Manchester United se embarca en un desafiante trayecto que está resultando ser más arduo de lo anticipado. La temporada pasada logró regresar a la Champions League con relativa calma, aunque no exenta de enfrentar diversos obstáculos a lo largo del periodo. En este nuevo ciclo, las circunstancias no han cambiado, y tras la salida de Mason Greenwood, quien ya no forma parte del club, una problemática completamente nueva y distinta afecta al equipo de manera contundente.

Tras perder ante el Arsenal, por 3-1, la cual constituyó la segunda pérdida en la Premier League frente a un conjunto de alto calibre, el entrenador Ten Hag arremetió contra uno de sus jugadores, Jadon Sancho. El DT afirmó que el futbolista había quedado excluido de la lista de convocados “por su rendimiento en los entrenamientos”.

A pesar de haber ingresado desde el banco en los tres encuentros previos, en este último ni siquiera llegó a acompañar al equipo en el viaje. Las afirmaciones no fueron bien recibidas por el extremo, quien poco después emitió un comunicado solicitando que: “¡Por favor no os creáis todo lo que leéis!”, en una clara referencia a las expresiones de su estratega.

El deportista indicó que no tolerará afirmaciones que no sean verídicas, ya que enfatizó que ha mantenido un buen nivel de comportamiento en cada sesión de prácticas durante la semana. Además, señaló que no dará más detalles en el conflicto debido a que ha sido acusado de acciones que no ha realizado durante un largo período y considera que esto no es justo.

“No permitiré que la gente diga cosas que no son verdad, ya que me he comportado muy bien en cada entrenamiento durante esta semana. No entraré en materia, porque he sido cabeza de turco durante mucho tiempo y no es justo”, continua su comunicado. Su declaración denotando de mentiroso al ténico ha generado reacciones negativas, con exleyendas del club como Rio Ferdinand declarando que ha cometido un error.





Manchester United: lo que se le viene

Luego de caer 3-1 ante el Arsenal, el Manchester United deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Brighton, con el que se medirá el sábado 16 de septiembre desde las 9:00 de la mañana (hora colombiana y peruana), en el Estadio Old Trafford.

Ojo, el compromiso será parte de la quinta jornada de la primera división de la Premiere League. El cuadro de Erik Ten Hag, en el certamen mencionado, viene de tener un mal inicio, ya que tiene dos victorias y dos derrotas, por lo que viene luchando por acercarse a los primeros lugares de la tabla general.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR