Neymar abandonó el PSG en la última ventana de transferencias, tras un periodo en el que no logró dejar una marca significativa. Aunque los rumores apuntaban a un regreso al FC Barcelona, terminó fichando para el Al-Hilal saudí, dejando decepcionados a muchos seguidores del equipo catalán. No obstante, en un diálogo reciente con una medio de su nación natal, reveló que aún tiene una meta no realizada en su trayectoria deportiva.

Con 31 años, ‘Ney’ no ha apagado sus aspiraciones futbolísticas. El astro anhela retornar a jugar en su país natal y alberga el deseo de conseguir un título mundial. Adicionalmente, se vio reflejado con Zico, una de las figuras más icónicas de la ‘Canarinha’, quien, a pesar de nunca pudo levantar un trofeo de la Copa del Mundo, es uno de los más deportistas más importantes de su país.

“Obviamente, espero que algún día pueda realizar mi mayor sueño, que es ganar el Mundial, eso es obvio, pero a veces no sucede. En Brasil tenemos un hombre que es el máximo ídolo, uno de los nombres más importantes de la historia del país, que es Zico, y no ha ganado un Mundial. Eso no justifica la calidad y el don que tenía, y eso también se aplica a mí”, preciso ante Globo Esporte.

Interrogado sobre la posibilidad de trasladarse a la Major League Soccer (MLS) para reunirse de nuevo con Lionel Messi en el campo, Neymar fue evasivo, alegando que tal elección dependería en gran medida del contexto y circunstancias en las que se encuentre en el futuro. No obstante, enfatizó su deseo de regresar al balompié brasileño.

“No puedo decir si lo haría o no, no lo sé, depende mucho del momento en el que te encuentres, de tus elecciones, de lo que quieras. Lo que siempre sueño es en volver a jugar en Brasil, quiero hacerlo, volveré un día u otro. También quería jugar en Estados Unidos. Son dos campeonatos en los que tengo muchas ganas de jugar”, concluyó.





Neymar reveló cómo fue el paso de Messi por el PSG

Neymar también expresó su apoyo y comprensión hacia Lionel por las dificultades que enfrentó durante su tiempo en el Paris Saint-Germain. En la misma entrevista con Globo, ‘Ney’ compartió sus pensamientos sobre la experiencia de Messi en la capital francesa.

“Me sentí muy feliz por el año que vivió, alcanzando el paraíso al ganar el Mundial con Argentina, pero vivió las dos caras de la moneda porque con el PSG vivió un infierno”. Estas palabras revelan las luchas que Messi enfrentó en el PSG, a pesar de los logros que obtuvo con la selección argentina.





