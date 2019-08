Emelec vs. Delfín hoy por Liga Pro de Ecuador 2019: chocan en la fecha 20 vía Gol TV y Gol TV Play.

Emelec y Delfín hoy juegan EN VIVO y EN DIRECTO en transmisión y narración ONLINE TV LIVE en el estadio George Capwell en el minuto a minuto más completo por Liga Pro de Ecuador 2019 desde las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Gol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Emelec y Delfín se verán las caras en uno de los duelos más atractivos de la jornada de la liga más importante del fútbol ecuatoriano.





Emelec vs. Delfín: horarios del partido por la Liga Pro de Ecuador 2019

México - 6:30 p.m.

Ecuador - 6:30 p.m.

Perú - 6:30 p.m.

Colombia - 6:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Bolivia - 7:30 p.m.

Chile - 7:30 p.m.

Paraguay - 7:30 p.m.

Argentina - 8:30 p.m.

Uruguay - 8:30 p.m.

España - 1:30 a.m. (lunes 5 de agosto)

Tras el duro golpe que significó la eliminación de la Copa Libertadores, a manos de Flamengo, en octavos de final, Emelec retomará la actividad en la competencia local, en la que ha tropezado en las dos últimas jornadas.

Emelec viene de empatar a dos en su visita a Técnico Universitario, y antes perdió 1-0 en casa frente a Deportivo Cuenca. Por ahora, el elenco 'Eléctrico' es octavo con 27 puntos, lejos, a 15 del líder Macará.

"No podemos quedarnos en el pasado, ya terminó la Copa Libertadores. Fue importante mientras duró y ahora tenemos que centrarnos en ganar la liga (Pro) y la copa (Ecuador)", afirmó en la previa el entrenador de Emelec, Ismael Rescalvo.

Emelec ya no podrá contar en este compromiso, con el delantero Brayan Angulo, que continuará su carrera en Cruz Azul. "Esto nos genera un problema, porque es situación se venía hablando hace semanas, en comunicación con el Presidente habíamos hablado que no iba a salir, por eso no hicimos la contratación de otro delantero", dijo el técnico sobre la salida del jugador.

Delfín viene de una dolorosa caída ante Aucas por 4-2 y, en su juego anterior, empató 1-1 con El Nacional. El 'Cetáceo' se ubica en el quinto casillero con 34 unidades, a 8 del Macará, el primero de la clasificación.

