Este lunes 1 de setiembre, se realizará el esperado cierre de mercado de pases en Europa en la gran mayoría de las grandes ligas, y hay rumores y acuerdos pendientes que esperan cerrarse en las próximas horas. Uno de ellos tiene que ver con la búsqueda del Manchester United por un nuevo arquero. Según adelantó Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, el club de Old Trafford realizó un nuevo acercamiento al Aston Villa y al entorno de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, con el objetivo de sellar de una vez por todas su traspaso.

El propio Romano dio la primicia esperada por los hincha de los ‘Diablos Rojos’ en su cuenta de ‘X’. “El Manchester United ha llegado a un acuerdo personal con Emiliano Martínez y se ha acercado al Aston Villa. Como se reveló en exclusiva esta mañana, Dibu regresa como opción concreta para #MUFC si el acuerdo con Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas”, señaló el italiano.

La operación no es sencilla, pero va por buen camino. Si bien el United también mostró interés en el arquero belga Senne Lammens, del Royal Amberes de su país, un posible efecto dominó haría que el Aston Villa, por ahora club del ‘Dibu’, apueste por Lammens como el reemplazante de Martínez, y así el argentino tenga el camino libre para llegar a Old Trafford.

'Dibu' Martínez dejaría el Aston Villa luego de cinco temporadas. (Foto: AFP)

Según la prensa inglesa, el Manchester United se está preparando para una oferta de 40 millones de dólares para firmar el portero de Aston Villa, quien cumplirá 33 años este martes 2 de setiembre; es decir, un día después del cierre del mercado de pases en Europa.

Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022, ha sido una de las figuras más influyentes de Aston Villa bajo la dirección técnico de Unai Emery. Sin embargo, los ‘villanos’ están bajo presión para reducir las reglas de ganancias y sostenibilidad (PSR) y necesitan vender cuánto antes.

Manchester United, por su parte, cambió de manera radical su postura sobre un nuevo arquero después del pésimo inicio de temporada. En el arranque de la Premier League, el DT Ruben Amorim optó por no convocar al camerunés André Onana y poner de titular al turco Altay Bayindir, pero no convenció y fue acusado como responsable de la derrota ante Arsenal en Old Trafford.

A eso le siguió un empate ante Fulham FC en Premier League. El punto de inflexión fue la vergonzosa eliminación de la Carabao Cup ante Grimsby Town, de la cuarta división del fútbol inglés, donde Onana fue el responsable durante el tiempo reglamentario y solo pudo atajar un penal en la tanda.

Convocatoria de Argentina, con 'Dibu' Martínez, para la última fecha doble de Eliminatorias. (Foto: AFA)

