La temporada 2025 de Alianza Lima quedará marcada por muchos pasajes futbolísticos y una danza inolvidable de regresos al país. En el mes de julio, se hizo oficial el retorno de Sergio Peña quien rápidamente se ganó el puesto de titular rápidamente y confesó sentir cómodo por en la institución por su hinchaje e identificación. Además, se animó a dar un comentario poco esperado sobre su ahora compañero Miguel Trauco quien, a pesar de reconocer su sentir por Universitario de Deportes en repetidas ocasiones, estaría cambiando de opinión, según el volante.

En entrevista con Enfocados, Sergio Peña habló sobre distintos temas y uno de los ellos fue su regreso a Alianza Lima. El volante de 29 años dejó Europa para regresar a La Victoria y, en la conversación con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola -conductores de este espacio- compartió su pensamiento.

“Yo si me atrevo a decir que en Perú no jugaría por otro equipo que no sea Alianza Lima”, mencionó inicialmente en un avance de la entrevista completa, publicado a través de redes sociales. “Yo siento como jugador que vamos a salir campeones”, agregó sobre su presente en el club.

Sergio Peña anota en el triunfo de Alianza Lima sobre ADT ( Jesús Saucedo @photo.gec)

Por otro lado, Peña también habló de los futbolistas que están en el club en la actualidad y cómo se sienten identificados con la camiseta blanquiazul. El ex PAOK de Grecia se animó a mencionarlos como parte de este grupo que se proyecta a salir campeón a final de temporada.

Ante la pregunta si es un equipo de hinchas, Sergio respondió: “Carlos (Zambrano), Kevin (Quevedo), está Lalo (Jean Pierre Archimbaud), está Paolo (Guerrero). Lo ves a Hernán como un hincha más”.

En el avance también hablaron sobre el caso de Miguel Trauco quien, antes de su llegada a Alianza Lima, recibió algunas críticas por su pasado e identificación con Universitario de Deportes, el clásico rival del equipo de La Victoria. El lateral llegó a inicios del 2025 y ha tenido un rendimiento destacado, ganándose el puesto de titular.

Farfán inició poniendo el nombre de Miguel Trauco en la mesa, alegando que “ya le está gustando” jugar en Alianza Lima. De inmediato, Peña dijo: “Yo creo que al otro no iría a jugar ya. Ya se adaptó, ya no iría”. A lo que también Roberto Guizasola recordó los videos del lateral saltando en las distintas celebraciones de los blanquiazules.

Miguel Trauco llegó a Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Alianza Lima)

Por lo pronto, Sergio Peña se encuentra con la Selección Peruana porque fue uno de los convocados para la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. El volante llegó a Alianza Lima hace algunos meses, pero acumula un total de 7 partidos y cuatro de ellos fueron en la Copa Sudamericana.

