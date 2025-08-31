La última ilusión. La Selección Peruana llegó anoche a Montevideo para enfrentar a Uruguay y, más allá de la incómoda situación en la tabla y las mínimas chances de llegar al repechaje mundialista, un buen grupo de hinchas peruanos llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco para recibir al equipo comandado por Óscar Ibáñez, y entre ellos llamó la atención la presencia de fanáticos de Alianza Lima, que se mostraron con banderas y camisetas del cuadro blanquiazul.

De hecho, eso originó que los futbolistas más solicitados sean los que vienen disputando el Torneo Clausura y clasificaron a cuartos de final de la Copa Sudamericana como Renzo Garcés, Miguel Trauco, Sergio Peña, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari y Kevin Quevedo. Algunas se acercaron a firmar camisetas y tomarse algunas fotos.

Hay que agregar que otro jugador blanquiazul, como es el caso de Carlos Zambrano, pidió permiso para ausentarse a los entrenamientos en la Videna para resolver algunos temas personales, pero se unirá a la delegación en las próximas horas en Uruguay.

Llegada de Perú a Montevideo. (Video: La Bicolor)

La delegación de futbolistas que comenzarán a entrenar hoy en el complejo de Peñarol, además de los jugadores de Alianza Lima, la componen Carlos Cáceda, Diego Enríquez, Luis Abram, César Inga, Matías Lazo, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Jairo Concha, José Rivera y Andy Polo. Un total de 17 jugadores, todos de la Liga 1.

La práctica de la ‘Bicolor’ de este domingo se realizará en el Campo de Entrenamiento 1 del Estadio Campeón del Siglo del club Peñarol. Habrá un corto acceso a la prensa de 15 minutos, tanto para los medios uruguayos y peruanos, y luego Óscar Ibáñez trabajará en estricto privado para ir delineando el posible once para enfrentar a la ‘Celeste’.

Los convocados del exterior comenzarán a llegar hoy a suelo uruguayo y se espera que a partir de mañana se empiecen a sumar a los entrenamientos de la Selección Peruana. Se calcula que para el martes, dos días antes del duelo ante Uruguay, el DT recién podrá contar con el plantel completo.

La selección peruana buscará lavarse la cara con un buen resultado en Montevideo (@bicolor)

¿Cuándo jugará la Selección Peruana frente a Uruguay?

El compromiso entre Perú vs. Uruguay está programado para este jueves 4 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del viernes 5.

El partido entre Perú vs. Uruguay se disputará en el Estadio Centenario de Montevideo, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

