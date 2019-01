NoDejenDeBuscar: Kanté se ofrece a financiar la búsqueda de Emiliano Sala

Las muestras de apoyo y fuerzas hacia Emiliano Sala no cesan. El futbolista argentino lleva ya casi cuatro días desaparecido y el mundo se ha sumado al pedido de la hermana del jugador: "No dejen de buscar". Mensaje que ha calado hondo luego de que las autoridades británicas decidan interrumpir las operaciones de rescate tras no obtener resultados. Y uno de los que se ha sumado al pedido de continuar con la búsqueda es nada menos que la figura del Chelsea y excompañero de Sala N'golo Kanté , quien además se ha ofrecido a financiar la exploración.



Kanté no olvida al que fue su compañero en el Caen durante la segunda mitad de la temporada 2014-2015. El mediocampista francés, según informa 'TimesSport', está dispuesto a contribuir económicamente para que se de con el paradero de Emiliano Sala.



Sala, de 28 años, viajaba junto a un piloto en una avioneta monomotor Piper PA-46 Malibu el lunes cuando el aparato desapareció de los radares hacia las 20H20 GMT a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el canal de la Mancha.



El delantero acababa de ser traspasado del club francés Nantes al galés de Cardiff, donde debía incorporase a los entrenamientos el martes.



El jueves, la policía de Guernsey anunció haber tomado la "difícil decisión" de abandonar la búsqueda.