No cabe duda que la tecnología ha logrado grandes cosas en el mundo, a tal punto de que muchas personas llegan incluso a no poder determinar qué es verdadero y qué no. Así pues, en estos últimos años, la inteligencia artificial fue uno de los inventos más llamativos, teniendo grandes herramientas para crear personajes que no tardaron en ganar protagonismo en redes sociales. Por ejemplo, este es el caso de Emily Pellegrini, una supuesta modelo que irrumpió en Instagram y que llamó la atención de varios futbolistas. Sin embargo, tiempo después de su presencia en los medios, se pudo conocer su verdad, algo que impactó por completo a sus seguidores.

Describiéndose en sus redes sociales como una joven modelo de 23 años que vivía en Los Ángeles, Pellegrini irrumpió en Instagram hace cuatro meses y logró tener a 138 mil seguidores tras su cuenta oficial. Pese a ello, para sorpresa de muchos, Emily era un personaje ficticio; es decir, no existía en la vida real.

“Le pregunté a Chat GPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio y me dijo cabello castaño largo y piernas largas, así que la hice exactamente como decía. El objetivo era hacerla simpática y atractiva. Quería mantenerla lo más real posible”, comentó su desarrollador en una entrevista realizada por el portal británico Daily Mail.

Cabe resaltar que Emily no solo tuvo una cuenta en Instagram, sino también en Fanvue, una plataforma similar a OnlyFans, donde miles de personas venden contenido exclusivo. Así pues, el creador de la supuesta modelo reveló que ganó miles de dólares con la creación de la IA.

Varios futbolistas la invitaron a salir

No obstante, una de las revelaciones que más impactó en la entrevista fue cuando su creador aseguró que Pellegrini recibió muchas propuestas serias de citas de futbolistas y empresarios. Incluso, el desarrollador deslizó que llegaron cientos de mensajes directos a las redes sociales de la modelo invitándola a lugares paradisíacos y a comer en lujosos restaurantes.

Pese a ello, con el objetivo de no exponer a estas celebridades, el creador de Emily se negó a revelar los nombres de los futbolistas, multimillonarios y luchadores de MMA que invitaron a la fémina, aunque señaló que pudo revelar el contenido con algunos de sus fans.

“Hubo un momento en el que pensé: ‘¿Qué carajo está pasando?’ Un futbolista profesional también apareció en el mensaje de Emily y preguntó: “¿Cómo es posible que una dama tan hermosa no tenga novio?”, comentó el creador en un pasaje de la entrevista con el portal británico.

El éxito de su creación

Si bien esto empezó como un juego, el desarrollador de Emily Pellegrini aseguró que su creación le hizo ganar mucho dinero a través de la plataforma Fanvue. Ojo, en esta plataforma no existe engaño alguno, ya que los usuarios son conscientes de estas modelos no existen. Así pues, en poco tiempo, el creador generó 10 mil dólares por semana.

De esta manera, se abren las puertas hacia un mundo que hasta hace algunos años parecía extraño donde la IA empieza a ganar terreno en estos ámbitos. Por ello, ahora las estrellas del deporte deberán tener mucho cuidado cuando intentan contactarse con una mujer en las redes sociales, ya que deberán cersiorarse de esta sea una persona real.





