¡Partidazo imperdible! Barcelona y Real Madrid protagonizarán una nueva edición del clásico español este sábado 3 de agosto en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos. Se trata de un amistoso internacional que es parte del Soccer Champions Tour. Los entrenadores Hansi Flick y Carlo Ancelotti probarán a sus jugadores y sacarán conclusiones luego de los noventa minutos. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión.

Barcelona llega al superclásico luego de vencer por 4-2 al Manchester City en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo regular. Este duelo amistoso también fue parte de la gira americana de pretemporada. Los dirigidos por Flick le plantaron cara al campeón inglés y muchos azulgranas aprovecharon este encuentro para reivindicarse. Al equipo se le mucho mejor físicamente.

Luego, el FC Barcelona continuó con los entrenamientos y poco a poco se fueron sumando más jugadores. El último internacional en arribar a Estados Unidos fue el defensor francés Jules Koundé. Cabe mencionar que, tras la gira, recién se sumarán Ferran Torres y Lamine Yamal, ya que están disfrutando de vacaciones por haber ganado la Eurocopa 2024.

Se espera que en los próximos días se sumen al plantel los tres jugadores españoles que están disputando los Juegos Olímpicos de París 2024: Fermín López, Eric García y Pau Cubarsí. Para enfrentar a la ‘Casa Blanca’, Hansi utilizaría la siguiente alineación: Ter Stegen; Fort, Lenglet, Íñigo Martínez, Balde; Christensen, Casadó; Pau Víctor, Pablo Torre, Unai Hernández; Lewandowski.

Real Madrid, por su lado, llega a este encuentro tras perder por 1-0 ante AC Milan en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos. El único gol del compromiso lo hizo Samuel Chukwueze. En el partido se dio el esperado debut del joven brasileño Endrick, pero no pudo trascender en el juego. De todas formas, se espera que vuelva a tener rodaje en el clásico español.

Según el diario Marca, Ancelotti le ha pedido a Endrick que trate de explotar al máximo sus cualidades en el terreno de juego. Le exigió que utilice su potencia y fuerza en las piernas para hacer daño y superar a las defensas rivales. Otra de sus principales virtudes es su velocidad y capacidad de desborde. Eso sí, el DT es consciente de que es una pretemporada y lo espera pacientemente.





¿En qué canales ver Barcelona vs Real Madrid?

Barcelona vs Real Madrid se podrá ver en ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En Estados Unidos será transmitido en ESPN Plus y el España se podrá ver por Movistar Plus, 3Cat, TV3 y Movistar Champions Tour. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid?

Barcelona vs Real Madrid se jugará este sábado 3 de agosto desde las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 8:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 7:00 p.m. En España iniciará a la 1:00 a.m. del domingo 4.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs Real Madrid?





