Las selecciones de Colombia vs. Bolivia chocarán, este jueves 1 de febrero, por la quinta jornada del Grupo A del torneo Preolímpico Sub-23. El partido comenzará desde las 6:00 p.m. hora colombiana y peruana, y a las 7:00 p.m. en territorio boliviano. Además, será transmitido en vivo por DSports (DIRECTV) y Caracol TV. Revisa en Depor, los horarios y los canales autorizados que transmitirán el juego. ¡Siguen las emociones!

Colombia finaliza su participación, marcada por la decepción, en el Preolímpico Sub 23 con un enfrentamiento contra Bolivia, equipo igualmente eliminado del torneo. En el caso de los Cafeteros buscan su primera y única victoria en el certamen, ya que hasta ahora, no ha logrado ganar en ninguno de sus encuentros previos.

La actuación de la escuadra dirigida por el estratega Héctor Cárdenas en el certamen ha sido desalentadora para su afición. No solo han perdido todos sus compromisos previos, sino que tampoco han logrado marcar ningún gol, encajando un total de seis tantos en contra.

Por su parte, Bolivia, tras un comienzo prometedor con un empate 3-3 frente a Venezuela, no logró sumar más puntos, aunque mostró destellos de buen juego, especialmente en su encuentro con Brasil, donde cayeron por 1-0. Ahora, el equipo se enfoca en despedirse del campeonato de una forma más positiva.

El torneo Preolímpico Sub-23 llegará a su fin el 11 de febrero. Las dos selecciones que alcancen el cuadrangular final y se posicionen como campeón y subcampeón, asegurarán su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿A qué hora inicia Colombia vs. Bolivia?

El partido entre el Colombia vs. Bolivia está programado para el jueves 1 de febrero. Si deseas seguir el encuentro sin perderte ningún detalle, es importante prestar atención a la programación. El choque comenzará a las 6:00 p.m. hora de Perú, Colombia y Ecuador. Para países como Argentina, Chile y Uruguay, el partido comenzará a las 2:30 p.m. En tanto, en Bolivia y Venezuela será a las 7:00 p.m.

¿En qué canales TV ver Colombia vs. Bolivia?

Si deseas seguir este emocionante encuentro por el Preolímpico Sub 23 entre Colombia vs. Bolivia, podrás verlo a través de las señales de DSports (DIRECTV), DTVGO, RCN TV y Caracol TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor, te brindaremos el mejor minuto a minuto, con todas las incidencias del partido.





