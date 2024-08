Real Madrid y Chelsea protagonizan este martes uno de los partidos más emocionantes del día. El duelo amistoso, válido por el Soccer Champions Tour, está pactado para jugarse en el Bank of America Stadium, ubicado en la ciudad de Charlotte, Estados Unidos. La ‘Casa Blanca’ todavía no ha podido ganar en la pretemporada y necesita un triunfo para llegar de la mejor forma posible al compromiso ante Atalanta por la final de la Supercopa de Europa. A continuación, revisa a qué hora juegan ‘blancos’ y ‘blues’ y en qué canales se podrá ver el encuentro.

Real Madrid llega a este compromiso tras caer por 2-1 ante el FC Barcelona. Fue el primer clásico de la temporada. Sin embargo, el entrenador Carlo Ancelotti le restó importancia a la derrota. “No nos volvamos locos. Son partidos de pretemporada y nos faltan ocho jugadores”, aseguró en una conferencia de prensa. Y es que el club madridista sabe que solo fue un duelo de preparación y que la verdad iniciará todavía en una semana.

“Firmo perder este clásico... porque parece que después toca ganar la Champions”, bromeó el DT italiano. Recordemos que en 2017 cayó en el clásico en la pretemporada y al final de la campaña el Real Madrid venció al Liverpool en la final de la Champions League. Y luego del 0-3 en el verano pasado, la ‘Casa Blanca’ conquistó la decimoquinta en Wembley. Los ‘blancos’ encajaron su cuarta derrota consecutiva en los clásicos jugados en Estados Unidos.

El arquero Thibaut Courtois también se refirió a la caída ante los blaugranas. “En pretemporada jugamos partidos que son interesantes para la afición. El estadio se llena cuando juega el Real Madrid. No nos gusta perder contra el Barça aunque sea pretemporada, pero cuando cuenta es durante la temporada. Ha sido un partido con jóvenes y gente con experiencia, tanto nosotros como ellos. Ya veremos cuando llegue la temporada”, dijo el belga.

Chelsea, por su parte, llega a este compromiso tras caer perder por 4-2 ante Manchester City en el Ohio Stadium, como parte de un amistoso internacional. Los ‘citizens’ fueron superiores de inicio a fin y ganaron gracias a un triplete espectacular de Erling Haaland y un tanto de Oscar Bobb. Raheem Sterling y Noni Madueke descontaron para el cuadro londinense. Ahora buscará levantarse de esta caída ante el vigente campeón de Europa.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs Chelsea?

Real Madrid vs Chelsea se jugará este martes 6 de agosto a las 6:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Brasil y Uruguay se disputará dos horas más tarde, a las 8:00 p.m., mientras que en Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia el choque comenzará a las 7:00 p.m.





¿En qué canal ver Real Madrid vs Chelsea?

Real Madrid vs Chelsea se podrá ver por ESPN y vía streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. En España, el partido será transmitido por Movistar Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿Dónde se jugará el Real Madrid vs Chelsea?





