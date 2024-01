Venezuela vs. Brasil se enfrentan por la quinta jornada del Preolímpico Sub-23. El encuentro, correspondiente al Grupo A, se disputará este jueves 1 de febrero desde las 6:00 p.m. (hora peruana), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV), Televen, TVES y SporTV para todos los países de América Latina. Conoce todos los detalles de este partidazo por la web de Depor.

Brasil llega a este encuentro tras remontar con goles de Marlon Gomes y Gabriel Pirani este lunes en el triunfo 2-1 ante Ecuador, convirtiéndose en la primera selección clasificada a la fase final del Preolímpico sudamericano hacia París-2024, mientras la anfitriona Venezuela mantuvo esperanzas al derrotar 1-0 a Colombia.

Gomes anotó en el minuto 65, al empujar a la red un balón cruzado por el estelar Endrick; y Pirani, quien entró desde el banquillo para ser clave en la reacción brasileña, selló el triunfo en el 75 con un disparo de zurda a quemarropa después de que un primer tiro suyo, de derecha, rebotase en un defensa. Patrik Mercado había abierto el marcador en el 58.

“Brasil va a ir creciendo”, dijo Pirani tras el partido en el estadio Brígido Iriarte, en Caracas, haciéndose eco de una frase que el entrenador de la Seleçao, Ramón Menezes, viene repitiendo como un mantra. “Él me conoce, sabe lo que puedo hacer y pude ayudar”.

El ‘Scratch’ lidera el Grupo A con pleno de nueve puntos en tres presentaciones y garantizó su pase a la fase final, cuadrangular que definirá del 5 al 11 de febrero los dos cupos en los Juegos Olímpicos que entrega este torneo Sub-23.

Ecuador queda con siete unidades en cuatro choques, seguida por Venezuela, con cinco en tres, que el próximo jueves se jugará todo ante el combinado brasileño en el cierre de la llave. Bolivia, con un punto, y Colombia, que no ha podido sumar, están fuera de carrera.

¿A qué hora juegan Venezuela vs. Brasil?

Venezuela vs. Brasil se enfrentarán en un partido por el Preolímpico Sub-23. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, este jueves 1 de febrero desde las 5:00 p.m., en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 6:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 7:00 p.m. En tanto, a partir de las 12:00 a.m. (del día viernes), en España.

¿En qué canal ver Venezuela vs. Brasil?

El partido Venezuela vs. Brasil será transmitido a través de la señal de DSports (DIRECTV), Televen, TVES y SporTV para todos los países de Sudamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR