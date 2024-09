La era de Gustavo Alfaro comenzó de manera óptima con Paraguay el último viernes con un empate sin goles frente a Uruguay y esto ha hecho que los hinchas guaraníes se esperancen nuevamente con su selección. El próximo reto será ante Brasil por la octava jornada de las Eliminatorias 2026 rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro se realizará este martes 10 de septiembre en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción. Actualmente, los ‘albirrojos’ marchan séptimos de la tabla con seis unidades; el ‘Scratch’, en la cuarta casillla, con 10 puntos.

Los guraníes sacaron un valioso punto frente a Uruguay en Montevideo con un 0-0 que le terminó aguando la despedida de la selección a Luis Suárez. Y si bien el hincha valoró el resultado, Paraguay necesita volver a ganar para escalar de manera significativa en la tabla de posiciones, ahora están igualados con Bolivia, pero arriba de la ‘Verde’ solo por diferencia de goles, producto de una victoria, tres empates y tres caídas.

Por ello, la tarea de Alfaro de recompener al equipo en corto tiempo, ya superó un reto bisagra en Montevideo y ahora vendrá otro más complicado: Brasil. “No vamos a negociar la actitud. No podemos garantizar la victoria, menos con un rival de jerarquía como lo es Brasil, pero yo les aseguro que mañana no va a haber una pelota que un jugador paraguayo no vaya a disputar”, aseguró el técnico.

La ‘Canarinha’, por su parte, se impuso en su última presentación a Ecuador 1 a 0 y escaló al cuarto lugar con 10 unidades gracias a tres triunfos, una igualdad y tres derrotas. Si bien tomó algo de aire, no puede relajarse y necesita, de a poco, construir un equipo para volver a ser temible, como lo obliga su historia.

Esa es la obligación de Dorival Júnior, el DT que asumió a principios de este año y que, de momento, no pudo hacer regresar al combinado brasileño a los primeros planos. De hecho, en la Copa América 2024 apenas igualó con la Costa Rica de Alfaro -dejó ese combinado y asumió en Paraguay recientemente- y se despidió en cuartos de final a manos de Uruguay.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 27 de junio pasado en la Copa América Estados Unidos 2024, por la segunda fecha del grupo D, y ganó Brasil 4 a 1 con un doblete de Vinicius Jr. más una conquista cada uno de Savinho y Lucas Paquetá de penal. Omar Alderete descontó transitoriamente para el combinado guaraní.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Brasil?

Paraguay vs Brasil está programado para comenzar a las 7:30 de la noche, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Si estás en Argentina, Brasil y Uruguay, el encuentro comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:30 p.m.; mientras que en México a las 6:30 p.m. No hay forma de que te pierdas este compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas, ¡Atento a Depor!

¿En qué canales ver Paraguay vs. Brasil?

Si buscas ver el partido entre los ‘Guaraníes’ y la ‘Canarinha’, que promete ser de infarto, a continuación te indicamos los canales para disfrutar de este emocionante choque. Por ejemplo, en Perú, la transmisión estará a cargo de Movistar Deportes y su señal de streaming en Movistar Play. En cambio, en suelo paraguayo será transmitido por GEN, mientras que en Brasil los canales SporTV y TV Globo se encargarán de emitirlo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

PAÍS ¿EN QUÉ CANALES TV VER? HORARIO Argentina TyC Sports 21:30 Brasil SporTV, TV Globo 21:30 Bolivia Tigo Sports, FBF Play 20:30 Chile Chilevisión, ESPN, Disney Plus 21:30 Colombia Caracol, RCN 19:30 Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) 2 19:30 Perú Movistar Deportes 19:30 Paraguay GEN 20:30 Uruguay AUFTV, DSports (DIRECTV y DGO), Antel 21:30 Venezuela Venevisión y ByM Sport 20:30





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR