En qué canales TV ver Austria vs Francia y a qué hora juegan por la Eurocopa 2024.

La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición Alemania 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este lunes 17 de junio las selecciones de Austria y Francia. Tanto el equipo dirigido por Ralf Rangnick, como el cuadro de Didier Deschamps, respectivamente, salen por los tres puntos en el Estadio Düsseldorf Arena. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

La última imagen de Francia en una Eurocopa es el penalti fallado por Kylian Mbappé en la tanda de penaltis de los octavos de final de 2021 contra Suiza; otra ocasión perdida, como la final fallida de 2016 entre el lamento de Antoine Griezmann y la frustración de la selección más favorita de todas, que empieza el torneo ante Austria.

Tras el 3-3 a lo largo de los 90 minutos, inamovibles en los 30 extra, todos marcaron su lanzamiento desde los once metros menos Mbappé. No solo eso. No marcó ni un solo gol en ninguno de sus cuatro duelos. Y en el primero ante Alemania, pese al triunfo ‘bleu’, le anularon un tanto. Ninguno de sus 47 goles en 78 duelos ha sido en la competición continental. En contraste, 12 son en el Mundial. Ahora es el capitán. En esta temporada ha marcado 44 goles.

En la edición de 2016 aún no había debutado como internacional Mbappé, cuando Francia, en su país, llegó hasta la final… Y la perdió: 1-0 ante Portugal con el gol de Éder en el estadio Saint Denis de París. No le bastaron los cinco goles y las dos asistencias de Griezmann en el recorrido imponente de Francia, ya con Didier Deschamps como seleccionador, de cinco victorias y un empate hasta aquella final.

El jugador total del Atlético también lo es en Francia. Un líder sobre el terreno, que apunta a esa posición más como centrocampista, enlace, creador y distribuidor que como finalizador, tras su campaña con algunos altibajos en el tramo final con el equipo rojiblanco. Empezó a tope, bajó al final y terminó con 24 goles.

Enfrente, Austria, sin David Alaba, su capitán, sobre el campo. La baja del defensa del Real Madrid es sumamente importante para Austria. Es tal su trascendencia que, incluso sin ninguna posibilidad de disputar ningún minuto por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, está dentro de la convocatoria de la Eurocopa como “capitán sin jugar” del equipo, según expresó su seleccionador, Ralf Rangnick.

Austria, segunda de su grupo de clasificación a tan solo un punto de Bélgica, suma cinco victorias consecutivas, tan solo ha perdido uno de sus últimos 16 encuentros internacionales (incluso goleó por 6-1 a Turquía en uno de los más recientes), ha vencido seis de sus últimos siete choques y en la última edición de la Eurocopa llegó hasta octavos, cuando cayó en la prórroga contra la campeona, Italia. Un aviso para Griezmann y Mbappé.

¿En qué canales ver Austria vs Francia por la Eurocopa 2024?

A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

¿A qué hora juegan Austria vs Francia por la Eurocopa 2024?

El emocionante encuentro entre Austria vs Francia por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

La Francia de Kylian Mbappé alista su debut en la Eurocopa 2024 ante Austria. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO





El trofeo de la Eurocopa fue presentado este miércoles en el Estadio Olímpico de Berlín en una ceremonia en la que participaron el director del torneo, Philipp Lahm, la ministra de Interior alemana, Nancy Faeser, y el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner. (Video: EFE)