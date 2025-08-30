Inter Miami vs. Seattle Sounders se miden en el Lumen Field Stadium desde las 7:00 p.m. (hora peruana), por la gran final de la Leagues Cup 2025. El ganador se llevará el trofeo que une a los mejores de la Liga Mexicana con la Liga de Estados Unidos. Revisa en esta nota los canales de transmisión de este compromiso y los horarios en todas las regiones.

Por el lado del Inter Miami, llega terminando segundo con ocho puntos, 3 victorias ante Atlas, Pumas y Necaxa. Ya en la fase final, venció a Tigres por 2-1 mientras que en la semifinal, eliminó a Orlando City, en el clásico del Sol, por 3-1.

Por su parte, al Seattle Sounders, le fue mejor. Fue el mejor equipo de la MLS con nueve puntos (tres victorias seguidas) mientras que la fase final sufrió ante Puebla tras empatar 0-0 y vencerlo desde los 12 pasos. En la semifinal, ganó 2-0 a los LA Galaxy.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Seattle Sounders en el Perú?

Apple TV es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido de la gran final de la Leagues Cup, por lo que el Inter Miami vs. Seattle Sounders podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible en la plataforma de streaming a través de Apple TV comprando el MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Seattle Sounders en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Inter Miami vs. Seattle Sounders, por la final de la Leagues Cup 2025, se transmitirá a través de Apple TV y MLS Season Pass, señales disponibles en todo el territorio estadounidense.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Seattle Sounders en internet?

Para ver la transmisión entre Inter Miami vs. Seattle Sounders por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de Apple TV para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de la la gran final de la Leagues Cup.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Seattle Sounders en España?

En España, el compromiso entre Inter Miami vs. Seattle Sounders podrá verse por el canal Apple TV, que tiene los derechos a nivel mundial de la final de la Leagues Cup 2025. Este encuentro también podrá seguirse a través de la app de streaming Apple TV.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Seattle Sounders en el Perú?

De acuerdo a la programación de la final de la Leagues Cup, el partido entre Inter Miami vs. Seattle Sounders está pactado para disputarse este domingo 31 de agosto a partir de las 7:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Seattle Sounders en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo final entre Inter Miami vs. Seattle Sounders es a las 8:00 p.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Jersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 7:00 p.m.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Seattle Sounders en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Inter Miami vs. Seattle Sounders está programado para las 9:00 p.m.

