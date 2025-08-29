La Selección Peruana atraviesa una etapa de cambios con Óscar Ibáñez como nuevo técnico, y como ocurre en cada convocatoria, las miradas se posan no solo en quienes aparecen en la lista, sino también en aquellos futbolistas que quedan al margen. Uno de los casos más comentados en las últimas horas ha sido el de Jhonny Vidales, jugador de Melgar, quien esperaba con ilusión tener la oportunidad de defender la camiseta blanquirroja. El atacante, que viene mostrando regularidad en Arequipa, confesó lo que significó para él no recibir la llamada y detalló cómo vive este momento en su carrera deportiva.

Vidales reconoció que, al inicio de la temporada, se trazó metas claras que incluían vestir nuevamente los colores de la Bicolor. Su buen rendimiento en la Liga 1 alimentó esa ilusión, pero la decisión final del comando técnico lo dejó con un sabor amargo.

El extremo señaló que pensó estar más cerca de esa convocatoria, sobre todo porque venía de superar un año complicado en lo personal y profesional. “Siempre me pongo objetivos, y la selección era uno de ellos”, mencionó en su testimonio.

El jugador reveló además que su llegada a Melgar no fue casualidad. Explicó que tomó la decisión de dejar ADT para fichar por el club arequipeño porque quería estar en un plantel más competitivo, que le exigiera al máximo y le diera mayores chances de ser visto por el comando técnico nacional.

Melgar oficializó la llegada de Vidales (@FBCMelgar)

Pese a ese esfuerzo, el llamado no llegó y la desilusión fue evidente. Sin embargo, Jhonny Vidales aseguró que mantiene la mentalidad fuerte y que seguirá trabajando para que, en una próxima lista, su nombre pueda estar entre los elegidos.

El atacante rojinegro también resaltó la importancia de la exigencia diaria en un club como Melgar, que suele ser protagonista en torneos internacionales. Considera que esa experiencia lo prepara para enfrentar retos más grandes y, eventualmente, para defender al país cuando se presente la oportunidad.

En ese sentido, insistió en que su cambio de equipo respondió a la necesidad de seguir creciendo y elevar su nivel futbolístico. Para él, estar en un club con mayores aspiraciones lo mantiene motivado a no bajar la guardia.

Vidales cerró su mensaje con un tono de esperanza. Aunque no fue considerado esta vez, dejó en claro que seguirá luchando por cumplir su sueño de volver a la Selección Peruana. La fe del jugador sigue intacta y el compromiso con Melgar se mantiene como su principal carta de presentación.

