Desde el Estadio Defensores del Chaco, Paraguay vs. Ecuador se enfrentan este jueves 4 de setiembre en choque válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Dónde ver este partido? La transmisión estará a cargo de Movistar Eventos en el canal 11 y 711 en HD de la señal de Movistar. Además, podrás verlo en su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play) ¿A qué hora juegan? El compromiso está programado para las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia, con dos horas más en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, y una hora más en Venezuela, Chile y Bolivia.

Paraguay en sus últimos tres partidos logró un empate contra Colombia en Barranquilla. Luego, obtuvo una victoria importante ante Uruguay en casa por 2-0. Sin embargo, en la jornada pasada, como visitante, perdió el invicto que mantenía con Gustavo Alfaro y cayeron por 1-0 ante Brasil.

Por su lado, Ecuador aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras la última doble fecha. En Guayaquil empató sin goles ante Brasil y obtuvo el mismo resultado en Lima, en su visita a la Selección peruana.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Ecuador en Paraguay?

De acuerdo a la programación de la CONMEBOL, el partido entre Paraguay vs. Ecuador está pactado para disputarse este jueves 4 de setiembre a partir de las 8:30 p.m. desde el Estadio Defensores del Chaco. Este compromiso corresponde a la fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Ecuador en Ecuador?

En Ecuador, el partido Paraguay vs. Ecuador se disputará a las 6:30 de la noche del día jueves 4 de septiembre, por las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Paraguay vs. Ecuador en Perú?

En el Perú, el partido Paraguay vs. Ecuador se programó para las 6:30 p.m. Los hinchas paraguayos y ecuatorianos en territorio peruano podrán conectarse a esa hora para ver el compromiso.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Ecuador en Paraguay?

Si estás en suelo paraguayo, el partido entre Paraguay vs. Ecuador se transmitirá en Unicanal, Trece, GEN y Popu TV. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de Youtube de Versus.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Ecuador en Ecuador?

En Ecuador, el duelo entre Paraguay vs. Ecuador, por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Zapping Sports y ECDF, señal disponible en todo el territorio ecuatoriano.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Ecuador en Perú?

Si estás en suelo peruano, podrás seguir la transmisión del partido Paraguay vs. Ecuador mediante la señal de Movistar Eventos 2 (canal 11 y 711 HD), así como su respectiva plataforma de streaming Movistar TV App.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Ecuador en Internet?

Para ver el partido Paraguay vs. Ecuador de manera oficial por Internet, deberás tener acceso a una cuenta de Movistar TV App.

