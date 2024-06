La Eurocopa es una de los torneos con mayor prestigio en el mundo y el de la edición Alemania 2024 no es la excepción. Y es que la competencia de la UEFA ha estado regalando grandes partidos, como el que prometen protagonizar este martes 18 de junio las selecciones de Portugal y República Checa. El equipo de Cristiano Ronaldo tendrá un duro rival en el Red Bull Stadium de Leipzig. Ante la importancia del encuentro, aquí te dejamos la información que todos los hinchas del fútbol necesitan saber: horarios, canales TV y cómo ver el encuentro.

La Selección lusa debuta en la Eurocopa contra el combinado checo. Portugal tiene un gran plantel y quiere hacer historia, como lo hizo en 2016. Por ello, saldrá a ganar desde el primer minuto para imponer su jerarquía y consolidarse como el equipo más fuerte del Grupo F. A su vez, viene en gran momento tras golear 3-0 a Irlanda en su último partido. Si algo está asegurado es que habrá muchos goles. Ambos equipos tiene un perfil ofensivo muy marcado. Entre los dos países anotaron 29 goles en sus últimos cinco encuentros.

Los lusos tienen un arsenal ofensivo muy profundo. Cuentan con jugadores de mucha jerarquía y experiencia en este tipo de competiciones. Además, la mayoría de sus efectivos juegan en las mejores ligas del mundo, factor del cual su rival no puede decir lo mismo. Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bruno Fernandes y Rafael Leao son algunas de las opciones del cuadro portugués.

Será un partido bastante parejo. Portugal ganó tres de sus últimos cinco juegos, mientras que República Checa cantó victoria en sus últimos cinco juegos. Ambos países llegan en un gran momento y será un partido bisagra para sus aspiraciones en la competición. Sin embargo, los lusos dominan el historial reciente con tres victorias consecutivas.

Portugal arrastró una racha irregular en sus partidos de preparación para la Euro 2024. Ganó tres encuentros y perdió dos. No son malos resultados, pero se espera más consistencia para un equipo que tiene mucha calidad en cada una de sus filas. A su vez Roberto Martínez debuta en competición oficial desde que asumió como DT en 2023.

Los checos pueden dar la sorpresa en esta Eurocopa, o al menos pueden llegar lejos. No puede estar en mejor momento: cinco victorias consecutivas. No perdió en sus últimos siete encuentros y querrá mantener esta racha contra Portugal. Tiene que demostrar esta regularidad en la competición si quiere trascender en el certamen. Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en los últimos 12 años.





¿En qué canales ver Portugal vs. República Checa por la Eurocopa 2024?

A continuación, te proporcionaremos los horarios, aunque debes tener en cuenta que pueden variar. Por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 2:00 p.m.; en Chile, Bolivia y Paraguay, a las 3:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay, será a partir de las 4:00 p.m. Es importante mencionar que en México está programado para iniciar a la 1:00 p.m. En tanto, en España será desde las 9:00 de la noche.

¿A qué hora juegan Portugal vs. República Checa por la Eurocopa 2024?

El emocionante encuentro entre Portugal vs. República Checa por la Eurocopa 2024 estará disponible para ser visto en toda Sudamérica a través de canales como ESPN y STAR Plus. Mientras tanto, en México lo transmitirá en SKY Sports, Canal 5 y ViX y La 1 TVE y RTVE en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





