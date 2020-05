La cifra que distintos medios habían especulado en cuanto al valor de Erling Haaland ni se acerca a la ‘verdadera’. La Bundesliga volvió el sábado con la goleada del Borussia Dortmund sobre el Schalke 04, y con la confirmación del ascenso del delantero noruego. El jugador de 19 años tiene a toda Europa detrás de él, aunque su hoja de ruta estaría marcada por el camino del Real Madrid.

Sin embargo, en el Bernabéu tendrían realizar un importante esfuerzo económico para satisfacer las pretensiones monetarias del Dortmund, luego de que el diario ‘As’ de España revelara el monto por el cual el noruego saldría: la nada desdeñable cifra de 120 millones de euros.

Ese sería el valor 'real' de Haaland hasta el 2022 que es cuando acaba contrato con el cuadro alemán. Aunque el Madrid, de acuerdo a la información del periodista Miguel Ángel Díaz en la 'Cadena COPE', recién buscaría ficharlo en el 2021 y no en el siguiente mercado de fichajes.

Superó a Lewandowski

Haaland lleva ya 13 goles en 12 partidos de la Bundesliga, y es una de las mayores promesas no solo del conjunto alemán, sino del fútbol a escala mundial. Y es más, ya superó en estadísticas a Lewandowski en el reinicio de la Bundesliga.

El noruego venció al polaco en duelos individuales por el balón: Haaland ganó un 40 % frente a 33 de Lewandowski. Además, Halaand tuvo participación en tres de los cuatro goles del Dortmund, con un tanto y asistencia incluidas. Mientras que 'Lewa' marcó de penal.

Todo ello hace que no sea sorprendente que el joven ariete noruego, y no Lewandowski, haya sido elegido por le revista “Kicker” en el once ideal de la jornada en la posición de delantero centro.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona junta a sus estrellas con Lionel Messi a la cabeza