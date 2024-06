Eslovenia vs. Dinamarca juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este domingo 16 de junio por la primera jornada del Grupo C de la Eurocopa 2024 que se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Arena. El partido está programado para arrancar desde las 11:00 a.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus y Sky Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Eslovenia vs. Dinamarca: posibles alineaciones

Eslovenia: Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Viento.