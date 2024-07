El balón rodará sobre el césped del Allianz Arena de Múnich, Alemania, este martes 9 de julio, en el marco de una de las semifinales de la Eurocopa 2024 que tendrá como protagonista a España y Francia. El duelo se podrá ver por TV y Streaming, según el país donde te encuentres. Te comparto los detalles, cómo seguirlo, los horarios, alineaciones y más información de las selecciones.

La Roja viene de eliminar al anfitrión en un capítulo que quedará en la historia grande. El 2-1 de España sobre Alemania, en los cuartos de final, fue hasta el momento la prueba más exigente para el equipo de Luis de la Fuente. Por su parte, Francia eliminó a Portugal en un partido que terminó 0-0 y se definió en los penales. Pese a haber llegado al torneo con la candidatura a cuestas, Les Blues todavía están en deuda.

¿Dónde ver España vs. Francia EN VIVO por Eurocopa 2024?

España vs. Francia será transmitido EN DIRECTO y GRATIS por señal abierta a través de TVE La 1. Asimismo, se podrá disfrutar vía streaming por RTVE.es y fuboTV España. El encuentro España vs. Francia podrás verlo EN DIRECTO en Estados Unidos a través de la señal de fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network y SiriusXM FC.

Si te encuentras en algún país de Latinoamérica, podrás verlo por la señal de ESPN y el servicio streaming de Star Plus, que ahora se encuentra integrado en Disney Plus. En México, se verá vía la señal de Blue To Go Video Everywhere, Disney+, Izzi GO y Sky HD. Todas las señales mencionadas se encuentran disponibles en teléfonos celulares de todo tipo (incluyendo Smartphone), computadora (PC), tablets y televisión (Smart TV).

Latinoamérica (Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela): ESPN y Disney+ / Star+

México: Sky Sports

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Estados Unidos: fuboTV, Sling, Foxsports.com, ViX, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC

¿A qué hora juega España vs. Francia por la Eurocopa 2024?

El partido entre España vs. Francia empieza a partir de las 21:00 horas de Madrid / Múnich. Aquí te comparto los horarios de diferentes países del mundo:

13:00 horas | México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador

14:00 horas | Perú, Colombia, Ecuador, Panamá

16:00 horas | Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Domincana, Argentina, Uruguay, Brasil,

20:00 horas | Reino Unido

Horarios en Estados Unidos:

ET: 12:00 horas (horario del Este)

CT: 11:00 horas (horario del Centro)

MT: 10:00 horas (horario de Montaña)

PT: 09:00 horas (horario del Pacífico)

Probables alineaciones del España vs Francia

España: Unai Simón, Jesús Navas, Laporte, Nacho, Cucurella, Rodri, Fabián, Dani Olmo, Nico Williams, Morata y Lamine Yamal.

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Kanté, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé y Griezmann.