No hay reacción de la ‘Furia Roja’ en el Benito Villamarín. Los andaluces andan mudos luego de los tres goles de Inglaterra en un partido válido por la UEFA Nations League. Primero fue Raheem Sterling , luego Marcus Rashford y otra vez Sterling, a los 38’, para decretar la goleada en el España vs. Inglaterra en Sevilla. Luis Enrique no sabe ni dónde mirar.



Así fue el tercer gol de Inglaterra. Centro que llegó al área española, pivoteada de Harry Kane y exquisita definición de Raheem Sterling para vencer la valla de David De Gea. Un golazo más por la concepción que por la definición. Inglaterra celebra, mientras que las dudas se siembran sobre el equipo de Luis Enrique en la primera gran prueba para el ex Barcelona.



Hace pocos días, Inglaterra igualó sin goles frente a Croacia, por la UEFA Nations League. Por su parte, España se impuso por 4-1 ante Gales en un amistoso internacional.